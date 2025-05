Ilaria Galassi si sposa, la proposta di matrimonio in diretta dal compagno Daniele Brunone: “Coroniamo quest’amore”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Una giornata che difficilmente dimenticherà, quella del 20 maggio, per Ilaria Galassi: l'ex di Non è la Rai ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta a La Volta Buona dal compagno Daniele Brunone. I due stanno insieme da 14 anni e hanno un figlio di 10 anni, Riccardo Brunone. La lettera strappalacrime prima del sì: "Tutti e due siamo d'accordo che il matrimonio sia il coronamento di una storia d'amore, se per te va bene, ti sposo".

Ilaria Galassi e la proposta di matrimonio in diretta tv

Il magico momento è cominciato quando Caterina Balivo ha chiesto a Daniele cosa sogni per il futuro: "Visto che sono qui, te lo spiego subito", ha detto l'uomo, prima di alzarsi in piedi e chiamare la sua compagna accanto a lui. A quel punto, le ha letto una lettera: "Un attimo d'amore in confronto all'eternità è tutto, passiamo una vita con la paura di morire e non viviamo il momento, che in tutta l'eternità non si potrà più rivivere ed è il nostro. Ci sono stati periodi molto belli nella nostra storia, su tutti, la nascita di Riccardo. Vedere il tuo pancione crescere è stato incredibile, dopo la sua nascita è stato un crescere di emozioni".

La coppia ha vissuto anche momenti difficili, "ma anche lì non abbiamo mai mollato, siamo rimasti sempre insieme contro tutto e tutti". Poi, la proposta che tutti stavano aspettando: "Tutti e due siamo d'accordo che il matrimonio sia il coronamento di una storia d'amore, se per te va bene, ti sposo". Emozionata, Galassi ha risposto di sì.

La storia d'amore e la nascita del figlio Riccardo

In studio da Caterina Balivo, Daniele ha spiegato che non conosceva il trascorso televisivo della sua attuale compagna quando l'ha conosciuta anni fa, ad informarlo fu sua madre: "Un giorno, dopo tre mesi, mi disse che la mia ragazza assomigliava alla soubrette di Non è la Rai ed era proprio lei". Attualmente, il compagno ha un salone di bellezza e, dopo averla incontrata a un evento, la invitò a fare una piega. Da lì, l'inizio della loro storia d'amore, in cui non sono mancate le crisi. L'ultima, prima che lei entrasse al Grande Fratello: "Lei aveva sofferto il suo allontanamento dalla tv, è stata male e si è dovuta distaccare per forza. Con il GF si è sentita appagata e ora anche tra noi va meglio".