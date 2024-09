video suggerito

Cosa fa oggi Ilaria Galassi dopo Non è la Rai: la carriera e la nuova vita da badante Da Non è la Rai alla vita da badante: dopo diversi anni di carriera nel mondo della televisione, Ilaria Galassi ha cambiato vita del tutto e oggi si occupa di un’anziana signora che si chiama Ausilia. Adesso è pronta a mettersi di nuovo in gioco al Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Ilaria Galassi sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello ed è nota soprattutto per aver partecipato, quando aveva appena 15 anni fino ai 19, al programma televisivo Non è la Rai. Ma la showgirl non sarà l'unico personaggio del passato a prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini: ci saranno anche Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, che entreranno nella casa più spiata d'Italia come unico concorrente, proprio insieme a Galassi. Nella sua carriera, la 48enne vanta è stata anche velina di Striscia la Notizia e ha partecipato ad altri programmi di successo come a come Zelig – Facciamo cabaret o Aldo, Giovanni e Giacomo Show. Da diverso tempo, però, la showgirl è lontana dal mondo dello spettacolo e ha cambiato vita, dedicandosi al lavoro da badante, che le sta molto a cuore.

Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere

L’esperienza a Non è la Rai e poi i problemi di salute

Galassi partecipò a Non è la Rai dal 1991 al 1995, esperienza che le regalò un successo non indifferente. Addirittura, la showgirl racconta di aver ricevuto per mesi centinaia di lettere da parte di giovani corteggiatori e di coetanee che le confidavano le loro pene d'amore. In un'intervista a Fanpage.it, dichiarò: "Ho vissuto un’esperienza meravigliosa. Gianni Boncompagni mi diceva: ‘Leggi, fai dizione, parla italiano e non cambiare mai. Cerca di essere sempre spontanea. Sei una matta, ma in modo sano. Trasmetti tanta allegria'”. La sua vita, purtroppo, cambiò quando scoprì di avere alcuni gravi problemi di salute. Problemi che la costrinsero ad abbandonare la televisione. A ottobre del 2023, durante un'intervista a Storie Italiane, spiegò quello che le era successo: “Quando avevo 20 anni ho avuto dei problemi di salute, un aneurisma congenito che mi ha costretta a ritirarmi dal piccolo schermo, ma per fortuna ce l’ho fatta”.

Ilaria Galassi e Antonella Mosetti a Non è la Rai

Cosa fa oggi Ilaria Galassi, il lavoro come badante

Finita l'esperienza in televisione, Ilaria Galassi ha intrapreso una nuova attività della quale è molto orgogliosa. Come lei stessa ha più volte raccontato a Fanpage.it, per diversi anni si è occupata di Ausilia, un’anziana signora che ha conosciuto grazie alla figlia, cliente del suo salone. Attualmente, l'ex soubrette sembra essere impegnata a fare spettacoli in giro per l'Italia con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. A proposito della sua esperienza come badante, disse:

Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 9 alle 13. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata‘. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro. Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: ‘Ma che me frega, lo faccio’ e ho accettato di occuparmi di Ausilia.