Ilaria Galassi: “Faccio la badante, guadagno poco ma la 90enne che accudisco mi ha cambiato la vita” Ilaria Galassi, 27 anni dopo Non è la Rai, si racconta su Fanpage.it. Oggi si prende cura di una signora di 90 anni, con la quale si è instaurato un rapporto fatto di premure e tenerezza. La 46enne ha svelato anche perché non è stata presa all’Isola dei famosi 2022 e ha risposto a Maccio Capatonda, che ha dichiarato di essere stato innamorato di lei.

A cura di Daniela Seclì

Ilaria Galassi si racconta in un'intervista rilasciata a Fanpage.it 27 anni dopo Non è la Rai, il programma che la trasformò in una delle adolescenti più amate d'Italia. Dopo essersi vista costretta a chiudere il salone di parrucchieri, a causa della crisi generata dalla pandemia, da qualche tempo fa la badante presso una signora di 90 anni. Tra loro si è instaurato un rapporto fatto di premure, cura e tenerezza. Nel corso dell'intervista, la quarantaseienne ha anche raccontato perché non è stata presa all'Isola dei famosi 2022 e, infine, ha risposto a Maccio Capatonda, che nei giorni scorsi ha svelato che da adolescente era perdutamente innamorato di lei.

Ilaria Galassi dopo Non è la Rai

Due anni fa, mi raccontasti che lavoravi nel salone di parrucchieri del tuo compagno, eri alla cassa e ti occupavi della contabilità. Poi cosa è successo?

Siamo stati costretti a chiudere per via della pandemia. Eravamo in zona Parioli. L'affitto era altissimo e nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo. Abbiamo dovuto fare una scelta. Fortunatamente, il mio compagno ha un altro negozio a Fiumicino e ci siamo trasferiti.

Hai raccontato che oggi fai la badante. Come ti sei ritrovata a prenderti cura della signora Ausilia?

Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: "Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata". Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro. Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: "Ma che me frega, lo faccio" e ho accettato di occuparmi di Ausilia.

Quindi non vieni pagata per occuparti di lei?

Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l'affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti (sorride, ndr).

Cosa fai nelle quattro ore in cui tieni compagnia a questa signora?

Innanzitutto, le do le pastiglie la mattina, altrimenti si scorda. Le lavo le gambe, le si aprono spesso delle ferite, la disinfetto, le metto la crema e le bende. Poi, la porto in bagno, la lavo, se vuole le faccio la piega e la ceretta al viso, fa colazione, si mette seduta e chiacchieriamo di tutto e di più. Mi racconta la sua storia. Faccio queste cosine per lei, la coccolo. È bella da morire. Ha 90 anni, ma non li dimostra affatto.

Ilaria Galassi ai tempi di Non è la Rai

Sapeva del tuo passato a Non è la Rai?

Sì, anche se lei non vedeva Non è la Rai. In realtà, non guardava proprio la televisione, aveva tanto da fare. Era una casalinga, faceva la pasta fatta in casa, la sarta, si occupava dei figli. È una di quelle donne vecchio stampo.

Dal video che hai pubblicato sui social, traspare il bel rapporto che avete instaurato. Ti ha insegnato qualcosa che ha cambiato il tuo approccio alla vita?

Tante. Una cosa fondamentale che mi ha insegnato è risparmiare sul cibo. Non si butta niente. Bisogna sempre reinventare un pasto nuovo, quando ci sono degli avanzi. E poi fare le cose con calma. Mi dice sempre: "Non ti preoccupare, se non lo fai oggi, lo fai domani, stai tranquilla. Goditi la vita giorno per giorno". Mi trasmette pace. Oggi la vita è frenetica, si pensa spesso ai soldi e lei mi dice: "Guarda che i soldi non c'erano neanche ai miei tempi. C'era solo lo stipendio di mio marito, che non guadagnava tantissimo, ma siamo stati bene lo stesso". Per me è come fosse una terapia andare da lei.

Dunque, anche lei si sta prendendo cura di te.

Ci aiutiamo a vicenda. Quando vede che sono giù di morale mi chiede: "Che hai?" e io mi sfogo con lei. Vede sempre il lato positivo nelle cose. Se ho delle discussioni con il mio compagno, perché abbiamo caratteri diversi, lei mi dà i consigli giusti e mi invita ad avere pazienza.

In che modo, tu hai cambiato le sue giornate?

Da quando ci sono io, si è ripresa. Si era buttata giù tanto, perché ha perso una delle sorelle con cui viveva in simbiosi. Ad agosto non ci sarò, perché andrò a trovare mia madre. Lei è già impanicata, ma io l'ho rassicurata che a settembre tornerò da lei: "Non ti preoccupare, che io non ti mollo".

Ilaria Galassi

Hai fatto i provini per l’ultima edizione dell'Isola dei famosi. Come mai non ti hanno preso?

Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell'ultimo mi sono un po' ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: "Hai tante qualità, ma non ti sai vendere".

In che senso?

Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini, che era piatto. È come se mi fossi bloccata. Mi sono un po' arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare e non hanno un tetto. Per fare l'Isola dei famosi, mi sembra davvero una cosa brutta. Grazie e arrivederci. Non so se il prossimo anno mi permetteranno di nuovo di farlo, li ho un po' trattati male (ride, ndr).

Per la quota Non è la Rai, poi hanno preso Pamela Petrarolo.

Sono contenta per lei. È una mia amica. Ausilia, quando le ho spiegato che il provino era andato male, mi ha detto: "Continua a insistere, a fare provini e vedrai che qualcosa succederà".

Maccio Capatonda e Ilaria Galassi nel 2016

Maccio Capatonda ha dichiarato al Corriere che ai tempi di Non è la Rai era innamorato di te: “Cercavo l’amore platonico, cercavo l’anima gemella e l’avevo trovata in Ilaria". Venne anche fuori dagli studi a dirti che ti amava e tu lo salutasti "carinamente". Cosa gli rispondi?

Non ricordo questo episodio. Che bello, sono molto felice di questa cosa. Spero un giorno di andarci a prendere un caffè o di andare a cena fuori, così mi racconta le emozioni che ho suscitato in lui. Mi fa piacere. Io l'invito gliel'ho fatto, quindi aspettiamo la risposta.