Jovanotti si allontana dal palco per baciare la moglie sulle note di “A te” Jovanotti va a baciare la moglie Francesca durante una delle date del Jova Beach Party durante la canzone “A te”, dedicata alla donna che come recita anche il testo della canzone “gli ha cambiato la vita”.

A cura di Ilaria Costabile

I concerti di Jovanotti sono ormai da anni non solo un raduno di fan, ma dei veri e propri show dove può accadere da un momento all'altro qualsiasi cosa. Ed è proprio in uno degli appuntamenti del Jova Beach Party che il cantante toscano si è reso protagonista di un gesto romantico nei confronti della moglie, Francesca Valiani, raggiungendola per baciarla durante la canzone "A te", che le è stata dedicata nel 2008.

Il gesto romantico di Jovanotti

Un istante che è stato immortalato dai presenti, diventando un video virale su TikTok con circa mezzo milione di visualizzazioni da parte degli utenti. Durante l'esibizione si vede chiaramente Jovanotti allontanarsi dal centro del palco, mentre la musica procede indisturbata, e raggiungere la moglie che lo guarda sognante, darle un bacio e poi andar via. La donna non è stata ripresa dai maxi schermi che invece riprendono la figlia Teresa, felice ed emozionata dal momento, ma era chiaro che il cantante si fosse rivolto a colei che ha ispirato una delle canzoni d'amore più belle di sempre, una delle dichiarazioni più romantiche della storia della musica contemporanea e che tutti almeno una volta hanno cantato.

L'amore tra Jovanotti e Francesca Valiani

Lorenzo Cherubini e Francesca Valiani si conoscono da quando erano ragazzi, come raccontò anche lei in un'intervista rilasciata nel 2012 a Vanity Fair: "Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora". La loro storia d'amore è iniziata nel 1994, coronata nel 1998 dall'arrivo della figlia Teresa (nata il 13 dicembre, come ci ricorda la canzone "Per te"). Nel 2008, i due si sono sposati nella Cattedrale di Santa Maria Nuova di Cortona, accompagnati dal violino della figlia.