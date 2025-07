video suggerito

Daniele Paudice ex di Uomini e Donne: "Tutti spariti quando avevo bisogno. La morte di papà mi ha aperto gli occhi" A quasi un anno dalla scomparsa di suo padre, Daniele Paudice ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo social. L'ex tronista ha spiegato quanto il lutto per il genitore abbia cambiato la sua visione delle cose.

A poco più di un anno dalla scomparsa del padre, l'ex tronista di Uomini e Donne Daniele Paudice ha condiviso sul suo profilo social un lungo messaggio in cui ha ricordato il dolore per la morte del genitore e quanto questo abbia cambiato la sua visione del mondo.

Daniele Paudice: "Ero triste per programmi che mi avevano promesso e poi sono scomparsi"

Tramite il suo profilo Instagram, Daniele Paudice ha condiviso con i suoi follower alcune che cose che "voleva scrivere da un po' di tempo". L'ex volto di Uomini e Donne spiega che in passato si lamentava e si sentiva vuoto "per nulla", come ad esempio "programmi che mi avevano promesso e poi scomparsi nel nulla", "per lavori che non ho fatto più per motivi inesistenti" o per una serie di persone che orbitavano intorno a lui solo "per approfittare del momento, per cercare di lucrare", ma che appena ha avuto problemi gli hanno voltato le spalle.

Daniele Paudice: "I problemi che avevo prima erano solo ca**te superficiali"

La morte del padre, avvenuta il 29 maggio scorso, ha portato Daniele Paudice a una nuova consapevolezza:

Ho capito che quei problemi che avevo prima erano solo ca**ate superficiali… Con questo voglio ringraziare i miei amici e le persone che mi sono state vicino in questo momento! E che non mi farò più condizionare da queste situazioni inutili, ma nonostante tutto anche questo mi ha lasciato un insegnamento!

E in conclusione, ha invitato tutti a "dare importanza alle cose più semplici e belle della vita e non trascurare né la famiglia, né gli amici" e "a non farsi influenzare dalle cose futili e inutili che ci circondano".

Il rapporto di Daniele Paudice con la sua famiglia: le parole a Uomini e Donne

Daniele Paudice è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne nel 2024, dove ha preso parte allo show di Maria De Filippi come tronista. Nel corso della trasmissione, dove ha incontrato e iniziato una storia con Gaia Gigli, aveva parlato della sua famiglia: "I miei genitori hanno sempre pagato l'affitto e io volevo comprargli una casa, era un mio obiettivo. Ci sono riuscito. Hanno sempre fatto tanti sacrifici, devo tutto a loro".