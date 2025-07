Amanda Sandrelli: “La morte di mio fratello mi ha scioccato. Mio padre Gino Paoli è Superman, ma anche complesso e pesante”

Amanda Sandrelli si è raccontata in una lunga intervista. L'attrice, che oggi è ormai lontana dalla TV ma molto attiva a teatro, ha ripercorso la sua storia, includendo le tappe più dolorose, come la diagnosi di cancro ricevuta nel 2009 e la morte del fratello Giovanni, figlio di Gino Paoli e della sua prima moglie Anna.

Il cancro diagnosticato nel 2009

Amanda Sandrelli ha rilasciato un'intervista a Francesca Angeleri per il Corriere della Sera. L'attrice è tornata con la mente a un momento molto complicato vissuto nel 2009. Le fu diagnosticato un cancro, ma decise di vivere la malattia nel più assoluto riserbo perché i suoi figli erano ancora piccoli e voleva preservare la loro serenità: "Sono stata molto fortunata perché l’ho scoperto che era al principio ed è bastata un’operazione. Sarebbe stato diverso se avessi dovuto fare una terapia. L’esposizione delle cose personali è molto faticosa per me, in questo caso avevo paura di banalizzarla". Oggi, tuttavia, ritiene sia giusto parlarne soprattutto per veicolare un messaggio importantissimo: "La prevenzione è fondamentale. Mi ha salvata".

L'amore con Paolo Giovannucci e la relazione finita con Blas Roca-Rey

Amanda Sandrelli, da quattro anni, sta vivendo l'amore con Paolo Giovannucci. Per lei è "un periodo meraviglioso". In passato, la relazione burrascosa con l'attore Blas Roca-Rey. Ha ammesso che per lui ha sofferto "tantissimo": "Ho passato notti a sognare di picchiarlo…ero molto arrabbiata". Tuttavia, non ritiene che lui abbia fatto qualcosa di sbagliato. Semplicemente non l'amava più. La sessantenne ha sempre fatto dell'indipendenza – affettiva ed economica – un principio fondamentale della sua vita. Così, tre mesi dopo la rottura, anziché piangersi addosso, ha preferito partire per il suo tour.

La morte del fratello Giovanni e l'amore per suo padre Gino Paoli

Lo scorso marzo è morto Giovanni, figlio di Gino Paoli. Aveva 60 anni. Amanda Sandrelli aveva un ottimo rapporto con lui. I loro caratteri estremamente diversi, si completavano: "Questa cosa che è successa ancora non so dove metterla. Sono scioccata. Cerco di essere forte per sostenere Anna soprattutto, che è distrutta. Ed è molto sola, lei che sola non ci sarebbe mai voluta stare. Tanti amici non ci sono più". Quindi, ha parlato di suo padre Gino Paoli: "Per me è una specie di Superman. È come se non avesse paura di niente. E io per lui, paura, non ne ho mai avuta. Certo, adesso ha 90 anni…". E quanto alla depressione da lui vissuta, l'attrice ha spiegato: "Mio padre è una persona molto complessa. Pesante, più per se stesso che per gli altri".