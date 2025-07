Nancy Brilli: “Sono single, tanti uomini sposati ci provano ma io con uno impegnato non ci andrei mai”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nancy Brilli si racconta in un'intervista parlando del modo in cui negli anni è riuscita a superare le difficoltà nell'accettarsi, e ora che ha trovato un equilibrio non esclude di potersi innamorare di nuovo.

"Indossavo una maschera, ma non avevo autostima"

Intervistata dal settimanale Gente, Nancy Brilli parla di una nuova fase della sua vita: "Sono in vena di cambiamenti e li assecondo" dice rivelando di aver provato anche l'esperienza del paracadutismo. Eppure, non è stato facile lasciar emergere questa parte più libertina di sé:

Con gli anni ho imparato a volermi bene, ad accettarmi e apprezzarmi. Da ragazza ero ipersensibile, spaventata dalle persone, dal loro giudizio, la mia preoccupazione era quella di piacere a tutti i costi. Mi guardavo allo specchio e, prima di tutto, mi fissavo sui difetti: i capelli troppo ricci, il fisico troppo formoso, gli occhi strani. Indossavo una maschera sempre sorridente, ma dentro di me c’erano più che altro tristezza e scarsa autostima. Ero dura verso me stessa

Il motivo di questo cambiamento improvviso, secondo l'attrice, potrebbe risiedere anche in quanto le è accaduto nel privato: "Forse la fine delle mie storie d’amore mi ha costretta a fermarmi e prendere una nuova coscienza di me. Ma già da tempo, grazie all’analisi, all’incontro con un padre spirituale, all’affetto di amici che mi vogliono bene, ho iniziato a riprendere quota".

L'amore nella vita di Nancy Brilli

Al momento si gode il rapporto con il figlio Francesco, 25 anni, che lavora in Umbria e appena può va a Roma dividendosi tra casa e amici:

Per lui sono stata la mamma che avrei voluto avere io. La mia l’ho persa che avevo 10 anni: è stato un tale trauma da non avere memoria e ricordi legati a lei. Ho fatto sedute di ipnosi per cercare di recuperarli, ma per ora nulla. So solo che mamma era una donna bellissima

D'amore non se ne parla, l'attrice è single da qualche tempo, ma ammette: "Ho spasimanti, sì, ma sono sola" e aggiunge: "In questi anni di singletudine, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano. Lo trovo di una tristezza", per poi specificare: "Non andrei mai con un uomo impegnato con un’altra". Non esclude, però, la possibilità di innamorarsi

Perdere la testa, come accadeva da ragazza, dico no. Invece condividere un percorso, ridere delle stesse cose, lo vorrei, ma non cerco un fidanzato a tutti i costi. (…) Ora ho trovato l’equilibrio e sto bene. E sono selettiva. Vorrei accanto un uomo risolto, libero, che tifa per me perché prima è capitato che, dopo un po’, la competizione arrivasse in automatico. Spesso mi è stato chiesto di lasciare il lavoro…