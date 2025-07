Chiara Nasti: “Ho sofferto di attacchi di panico e preso psicofarmaci. Ero persa, poi ho chiesto aiuto”

Chiara Nasti ha raccontato un periodo buio della sua vita. Con un lungo post su Instagram, l'influencer, mamma di Thiago e Dea, avuti entrambi con il marito Mattia Zaccagni, ha svelato di aver sofferto di attacchi di panico e di essersi sentita persa. Quando ha capito che qualcosa in lei non era più come prima, ha deciso di chiedere aiuto a un professionista, spinta dalle persone più care: "Mi attivai dritta come un treno perché avevo bisogno di ritrovarmi a tutti i costi".

Chiara Nasti racconta un periodo difficile della sua vita

Chiara Nasti ha condiviso su Instagram alcune immagini inedite degli ultimi anni, mostrandosi in ospedale o con il viso bagnato dalle lacrime, e ha svela una parte di vita mai mostrata sui social negli ultimi anni. "Ho avuto sempre un occhio attento per i piccoli gesti e dettagli che mi hanno sempre nutrita in maniera perfetta. Ed il denaro per me è stata sempre una cosa in più e ben venga se c’è . Ad un certo punto IL BUIO.. nonostante intorno ci fossero persone che mi ricordassero “hai una famiglia bellissima” “non ti manca proprio niente” ma il mio problema sapevo non fosse quello. Probabilmente mi ero persa sicuramente qualcosa dove poi con un percorso sono riuscita a capire più di quando dovessi capire", ha spiegato l'influencer.

Nel momento in cui sono arrivati i primi attacchi di panico, specialmente dopo la nascita della sua seconda figlia Dea, Chiara Nasti ha chiesto aiuto: "Tutto veloce. Tutto in confusione. E poi c’era la mia rabbia il mio scoppiare per ogni singola cosa che mi faceva credere di esser matta ed infatti sono subentrati i primi attacchi di panico.. c’è chi mi consigliava di prendere psicofarmaci per risolvere immediatamente la cosa.. io l’ho fatto per un mese post parto (Dea) ero sfinita e non dormivo mai.. e mi sentivo così sola emotivamente". Le persone care l'hanno aiutata a ritrovarsi e a rivolgersi a chi poteva aiutarla: "Dopo i primi attacchi di panico ho sentito la persona che sentivo più stabile possibile e fu così sincera da dirmi “hai bisogno di ritrovarti con un professionista” presi quelle parole con saggezza e sapevo che era la cosa più giusta da fare. E mi attivai dritta come un treno perché avevo il bisogno di ritrovarmi a tutti i costi".

Come sta oggi Chiara Nasti: "Con la calma si conciliatutto, ma non è facile"

Chiara Nasti ha poi continuato il suo messaggio spiegando di essere riuscita a di stare meglio e di non perdere mai "il focus", continuando a essere "la versione migliore di me stessa". Quello che ha vissuto negli ultimi anni le permesso ha di capire che conciliare tutto è possibile, ma non di certo facile: