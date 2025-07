Chiara Nasti in vacanza con i figli: “Avrei preferito lavorare, essere mamma è più duro di un mestiere”

Chiara Nasti si trova in vacanza insieme ai suoi figli Dea e Thiago ma, attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l’influencer e moglie di Mattia Zaccagni ha parlato di quanto a volte sia complicato essere madre, sopratutto durante periodi in cui si vorrebbe un po’ di relax: “Magari i nonni si offrono e mi dicono: vai in vacanza senza bimbi”.

Chiara Nasti si trova in vacanza insieme ai suoi figli Dea e Thiago ma, attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l'influencer e moglie di Mattia Zaccagni ha parlato di quanto a volte sia complicato essere madre, sopratutto durante periodi in cui si vorrebbe un po' di relax: "Avrei preferito lavorare, perché essere mamma è più duro di un mestiere", le parole.

Lo sfogo di Chiara Nasti sui social

A corredo di uno scatto che la ritrae insieme a sua figlia Dea, la sua secondogenita, Chiara Nasti ha scritto: "Io piena, i risvegli notturni di Dea mi devastano, come i suoi capelli d'altronde". In un contenuto successivo, l'influencer si è poi lasciata andare a un lungo sfogo, rispondendo a chi la ritiene fortunata per essere stata in vacanza un mese intero a giugno:

Quando mi dicono "che fortuna hai fatto un mese in vacanza a giugno". Un lavoro è, altro che vacanza. Avrei preferito lavorare, perché essere mamma è più duro di un mestiere. Ma nessuno lo dice.

Nasti ha poi continuato lanciando un appello in modo ironico ai suoi genitori: "Magari i nonni si offrono e mi dicono: vai in vacanza senza bimbi", salvo poi aggiungere: "ma poi comunque non ci andrei perché mi mancano, quindi niente. Essere mamma è questo, ma la prendo con filosofia e sono comunque grata e mi sento molto fortunata".

"Mi lamento dei miei figli, ma non sono tanto diversa da loro"

Chiara ha poi concluso il suo discorso, ampliandolo a un concetto più ampio. I bambini, secondo lei, seguono l'esempio di coloro che osservano e – ammette – anche lei non dà spesso del filo da torcere a chi le sta attorno, come il suo domestico, con cui condivide un rapporto di amicizia: "Io che mi lamento dei miei figli perché mi fanno disperare, ma io non sono tanto diversa da loro. E quindi capisci che i bimbi diventano quel che vedono, ovviamente non potevo avere un domestico tanto diverso da me. Con la differenza che il mio domestico è imbranato e per fare queste min*****e si è quasi rotto una spalla".