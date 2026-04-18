Jacqueline Luna Di Giacomo si sfoga: “Mi sento incompleta”, il momento difficile della compagna di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo condivide sui social un momento di profonda fragilità emotiva. La compagna di Ultimo e mamma del piccolo Enea ha confessato di sentirsi “al rallentatore” nonostante gli impegni tra famiglia e lavoro.

Jacqueline Luna Di Giacomo condivide sui social un momento di fragilità. Attraverso un lungo sfogo affidato alle storie di Instagram, la 26enne ha ammesso di attraversare una fase di pressione emotiva, segnata da un senso di vuoto e inadeguatezza. "Dentro di me ho una sensazione di incompletezza", ha rivelato. Nulla a che fare, tuttavia, con la sua relazione con Ultimo, anche padre di suo figlio Enea.

Lo sfogo di Jacqueline Luna Di Giacomo

Di Giacomo, che sta portando avanti il lancio del suo nuovo brand, ha descritto la difficoltà di bilanciare le responsabilità da neomamma con le ambizioni professionali. "Sto facendo la mamma il più possibile, cerco di mettere il massimo nel mio lavoro, ma mi sento al rallentatore, come se stessi dando l'1% di quello che potrei", ha scritto a corredo di una foto con il figlio. Lo sfogo punta a normalizzare un sentimento comune a molte donne nella sua stessa condizione, sottolineando l'incapacità di riconoscersi dei meriti: "Mi sento come se non riuscissi mai a darmi una pacca sulla spalla".

La story pubblicata su Instagram da Jacqueline Luna Di Giacomo

Il rapporto con Ultimo tra gossip e smentite

Il momento di stanchezza emotiva arriva dopo mesi in cui Di Giacomo è stata al centro della cronaca rosa per una presunta crisi con Ultimo. Nel corso dell'ultimo anno, le indiscrezioni su un allontanamento dal cantautore romano si erano fatte insistenti, alimentate da voci su presunti tradimenti e sull'ombra di un "terzo incomodo" (era circolato il nome dell'attore Matteo Paolillo). Tuttavia, la donna ha sempre risposto ai pettegolezzi con i fatti: prima con la dedica per il trentesimo compleanno di Niccolò Moriconi e, più recentemente, quando a San Valentino ha taggato pubblicamente il compagno per una "richiesta regalo". Sebbene lo sfogo attuale riguardi principalmente la sua sfera individuale e il carico della maternità, la stabilità della coppia resta un tema caldo per i loro sostenitori. Anche se quest'"incompletezza" di cui parla Di Giacomo non ha nulla a che fare con la sua relazione.