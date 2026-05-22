Miriana Trevisan e i dubbi sull’ex marito Pago: “Lavorava di notte, non escludo mi abbia tradita”

Miriana Trevisan parla della sua vita sentimentale a La Volta Buona, sollevando qualche perplessità anche sulla condotta di Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, suo ex marito e padre di suo figlio Nicola.

Un bilancio sentimentale dai toni amari quello tracciato da Miriana Trevisan nel corso della sua ultima apparizione televisiva. Ospite nel pomeriggio di Rai1 a La volta buona, l'ex volto di Non è la Rai ha ripercorso le tappe principali della sua vita privata, lasciandosi andare a dichiarazioni inedite sulla fine delle sue relazioni e sollevando qualche perplessità anche sulla condotta di Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, suo ex marito e padre di suo figlio Nicola.

Miriana Trevisan e il dubbio sui tradimenti di Pago

La showgirl ha confessato a Caterina Balivo come la lealtà non sia stata una costante nei suoi rapporti di coppia, spiegando di aver vissuto dinamiche affettive spesso sbilanciate: “Sono stata tradita molte volte e forse mai amata davvero”. Il focus si è poi spostato inevitabilmente sul legame più importante del suo passato, quello con il cantautore sardo. Di fronte ai quesiti sulla fedeltà dell'ex coniuge, Trevisan ha preferito mantenere un approccio realista, ammettendo che i rispettivi impegni professionali dell'epoca lasciavano spazio a molte incognite:

Se mi ha tradita? Non posso dirlo con assoluta certezza, bisognerebbe chiederlo direttamente a lui, ma potrebbe anche essere successo. Pacifico lavorava di notte, faceva il musicista, e io invece rimanevo a casa da sola.

Il retroscena delle doppie nozze e i motivi dell'addio

Quella tra l'ex gieffina e il musicista è stata una lunga storia caratterizzata da una profonda instabilità, fatta di separazioni temporanee e ricongiungimenti che hanno occupato per anni le pagine della cronaca rosa. Il primo matrimonio risale al 2003, seguito da una prima rottura tre anni più tardi. Nel 2008 la coppia decise di concedersi una seconda opportunità, culminata con la nascita del figlio nel 2009.

Miriana Trevisan e il suo ex marito Pago

In questo scenario di continui ripensamenti, Trevisan ha ricordato anche un aneddoto finora poco noto relativo a una promessa rinnovata all'estero: “Nel mezzo ci siamo anche sposati a Las Vegas, un matrimonio simbolico”. Nonostante il tentativo di consolidare la famiglia e la vicinanza dimostrata anche in tempi recenti, il matrimonio si è concluso legalmente e in modo definitivo nel 2013. Le parole pronunciate a La volta buona evidenziano oggi come, dietro una separazione descritta spesso come serena, vi fossero in realtà solitudini e dubbi mai del tutto chiariti.