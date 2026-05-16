Samantha De Grenet e il matrimonio annullato: “Mi sposai per dolore, lo capii prima del viaggio di nozze”

Ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, la showgirl ha ripercorso le tappe di un amore nato sotto il segno di un trauma profondo e terminato solo dopo vent’anni di battaglie legali davanti alla Sacra Rota: “Mi sposai con dolore e non con amore”.

Samantha De Grenet ripercorre su Rai1, nello studio de La volta buona, uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. Al centro dell'intervista c'è una pagina delicata della sua vita privata: quel primo matrimonio celebrato nel lontano 1991, quando aveva appena 20 anni, e naufragato quasi subito, lasciando dietro di sé strascichi burocratici durati due decenni. Una scelta, ha confessato la showgirl, dettata non dalla lucidità dell'amore, ma dal peso insostenibile di un lutto.

Il racconto sul matrimonio annullato

Dietro al sì pronunciato a vent'anni si nascondeva un trauma che Samantha De Grenet non aveva ancora elaborato: la perdita di un figlio. Un dolore immenso che l'ha spinta tra le braccia del suo compagno di allora, cercando in lui un'ancora di salvataggio. "Quando l’ho perso, ho pensato che lui fosse l’unica persona che potesse capire e vivere con me quel dolore", ha spiegato commossa. Una decisione presa sull'onda dell'emotività che si è rivelata, col senno di poi, un passo falso: "Mi sono sposata con dolore e non con amore. Quello è stato lo sbaglio". La consapevolezza del disastro imminente, d'altronde, è arrivata quasi subito, prima ancora che la coppia potesse iniziare la nuova vita insieme: "Neanche ero partita per il viaggio di nozze che già avevo capito che avevamo fatto un errore".

L'odissea della Sacra Rota

Il percorso per ottenere l'annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota è stato una vera e propria odissea. Inizialmente era stato l'ex marito a muoversi per vie legali, ma con una ricostruzione dei fatti che Samantha non ha potuto accettare: "Lui appariva come vittima e a me non andava bene, perché era una decisione che avevamo preso insieme". Per questo motivo, la showgirl ha deciso di cambiare tribunale, spostando la causa a Roma per fare in modo che venissero depositate ed esaminate entrambe le versioni della storia. Una battaglia burocratica infinita: "La nullità ci ha messo 20 anni ad arrivare", ha svelato.

La vita privata di Samantha De Grenet

Nonostante il fantasma di quel primo matrimonio incompiuto, la vita sentimentale di Samantha De Grenet è andata avanti, riempiendo per anni le pagine delle cronache rosa. Negli anni Novanta, la showgirl ha vissuto una celebre e intensa storia d'amore con l'attore Leonardo Pieraccioni, durata circa due anni e mezzo. Successivamente, è stata legata per diverso tempo al calciatore Filippo Inzaghi e, nei primi anni Duemila, ha fatto coppia con l'imprenditore Alessandro Benetton.

La svolta della sua vita, però, ha un nome ben preciso: Luca Barbato. L'ingegnere edile è l'uomo che le ha ridato la totale fiducia nell'amore. I due si sono sposati civilmente nel 2005 e nello stesso anno è nato il loro unico figlio, Brando. Anche tra loro non sono mancati i momenti difficili: la coppia ha affrontato una dolorosa separazione, rimanendo distante per qualche anno. Ma il destino aveva altri piani e i due si sono ritrovati, capendo di non poter fare a meno l'uno dell'altra. Così, nel 2015, finalmente libera dal precedente vincolo matrimoniale grazie alla sentenza della Sacra Rota, la showgirl ha potuto coronare il suo sogno più grande: sposare Barbato anche in chiesa, davanti a Dio.