Sarebbe finita tra Ilaria D’Alessio e il compagno Luigi, la tristezza per il figlio lontano durante la Pasqua

Aria di crisi tra Ilaria D’Alessio e il compagno Luigi. Lo sfogo social della figlia di Gigi D’Alessio parla di bigenitorialità e figli che, dopo una separazione, sono costretti a vivere come pacchi.

Un compagno che porta lo stesso nome del padre. Quel Luigi che per tutti è semplicemente Gigi e la cui presenza nella vita della figlia proprio il cantautore aveva presentato al pubblico. Ma oggi quella storia sembra essere arrivata al capolinea. Almeno stando a un post che Ilaria D’Alessio, la secondogenita che Gigi ha avuto da Carmela Barbato, ha pubblicato sui social.

Lo sfogo di Ilaria D’Alessio: "I bambini non sono pacchi"

La foto che accompagna il messaggio è dolcissima – la mano di Ilaria che stringe quella minuscola del piccolo Joseluí, nato a maggio 2024 – ma le parole sono cariche di dolore, quello di una madre che sembrerebbe doversi costringersi a trascorrere le feste lontano dal figlio. Ilaria cita il Codice Civile, parla di bigenitorialità e poi esplode: “Durante le feste, i figli dei separati diventano dei veri pacchi postali. L’obiettivo? Seguire alla lettera ciò che è stato stabilito in un’aula di un tribunale da un giudice”.

A chiudere il tutto un’emoji severa, quella del pagliaccio. Curiosamente, nessun’altra spiegazione che permetta di capire meglio che cosa starebbe accadendo nella sua vita privata.

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Luigi, il misterioso compagno di Ilaria D’Alessio

Eppure, dell’uomo che a lungo è stato il compagno di Ilaria si sa pochissimo. Da sempre gelosa della sua privacy, la figlia di D’Alessio non lo ha mai taggato, mai mostrato in un selfie di coppia, mantenendo segreto persino il cognome. Le uniche informazioni sul suo conto le aveva regalate papà Gigi in un'intervista parlando di un legame nato nel 2022 e di un periodo vissuto a Bali, prima di rientrare a Napoli.

Ilaria non è mai stata la tipica figlia d’arte vissuta all’ombra del genitore famoso. Ha studiato all'estero, vivendo persino in Cina per trovare la sua strada lontano dalla figura del padre, per poi tornare a Napoli e lavorare proprio al suo fianco. Fece una breve incursione nel mondo della “popolarità” quando attaccò apertamente Anna Tatangelo qualche anno fa, accusandola di non avere mai cercato di instaurare un rapporto con i figli avuti da D’Alessio dalla prima moglie. E invece con l'attuale compagna del padre, Denise Esposito, è nato un feeling vero, fatto di affetto e stima reciproca.