Liala Antonino, figlia di Licia Colò, nel cast di Bellamà: è tra i concorrenti voluti da Diaco

Liala Antonino, bellissima figlia di Licia Colò appena 20enne, è uno dei volti di Bellamà, il programma che Pierluigi Diaco conduce su Rai2. Appassionata di danza, si è esibita più volte insieme a Tommaso Stanzani, ex di Amici e oggi nel cast della trasmissione.

Ha suscitato parecchia curiosità una foto condivisa pochi giorni fa da Licia Colò, che mostra la figlia Liala Antonino, oggi 20enne, bellissima e molto somigliante alla madre. Liala non è tra i “figli di” più conosciuti della televisione italiana, ma resta comunque un volto noto, almeno da un anno circa. La giovane, infatti, fa parte del cast di Bellamà, il programma che Pierluigi Diaco conduce nel pomeriggio di Rai2.

Liala Antonino

Il ruolo di Liala Antonino a Bellamà

Liala è tra i concorrenti di Bellamà e figura tra coloro cui Diaco concede maggiore spazio all’interno della trasmissione. Come si può vedere dal profilo Instagram della giovane, non è raro che il conduttore le consegni il microfono e la inviti a parlare degli argomenti principali della puntata. Inoltre, Liala è appassionata di danze caraibiche e latino-americane e si è più volte esibita insieme a Tommaso Stanzani, ballerino ed ex di Amici, oggi parte del cast della trasmissione di Rai2. Con i genitori, Liala condivide la passione per i viaggi, che documenta attraverso foto e descrizioni sul suo profilo Instagram. Sogna di diventare giornalista e studia Scienze della Comunicazione, indirizzo giornalismo, presso l’Università di Tor Vergata.

La foto con Licia Colò che ha fatto il giro del web

Proprio recentemente, un video con Liala condivisa dalla madre ha fatto il giro della rete. La celebre conduttrice Rai ha pubblicato uno scatto che mostra in maniera evidente la somiglianza tra loro. Come la madre, anche Liala è bellissima e custodisce il sogno di lavorare in televisione. Lei stessa, quando ha iniziato la sua esperienza in Rai, ha confidato di aver realizzato un sogno entrando a far parte del primo polo televisivo italiano. Un’esperienza che, a giudicare dai suoi interventi durante la trasmissione condotta da Diaco, la giovane è intenzionata a continuare, con l’obiettivo di trasformare la televisione nel suo futuro lavoro.