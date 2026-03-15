Licia Colò pubblica un video con la figlia Liala: in poche ore raggiunge un milione di views

Un video di Licia Colò in stazione con sua figlia Liala ha raggiunto un milione di views in poche ore. Il motivo? La bellezza e la somiglianza della figlia alla madre ha lasciato il web senza parole.

Alle 14 del pomeriggio, una stazione, una ripresa casuale. Alle 21 di sera, un milione di persone aveva già visto quel video. Non è successo per un annuncio clamoroso, né per una polemica. È successo per Liala. Licia Colò ha postato un breve filmato in compagnia di sua figlia, ripreso durante uno spostamento in treno. Niente di costruito, niente di studiato — il tipo di contenuto che di solito sparisce nel flusso dei social senza lasciare traccia. Invece no.

Chi è Liala, la figlia di Licia Colò

Liala è nata dall'unione di Licia Colò con il pittore Alessandro Antonino. Cresce lontana dai riflettori, con una madre che, pur essendo un volto televisivo noto da decenni — da Eden a Alle falde del Kilimangiaro — ha sempre tenuto la famiglia al riparo. Il risultato è che, per molti utenti, vedere Liala è stata una vera scoperta. Gli occhi chiari, i lineamenti che richiamano quelli della madre trent'anni fa: il web ha fatto il resto.

Un milione di views in sette ore

I numeri dicono tutto. Dalla pubblicazione alla sera, il video ha macinato visualizzazioni a una velocità che normalmente appartiene ai contenuti virali preparati ad arte. Invece era solo una madre e una figlia che aspettavano un treno. Nei commenti, la reazione è stata quasi unanime: la somiglianza tra le due, l'eleganza naturale di Liala, la sensazione di assistere a qualcosa di genuino in un ecosistema social che di genuino ha ormai poco.

C'è anche un elemento che riguarda Licia Colò stessa. Conduttrice che ha costruito la propria identità sulla lentezza — quella dei paesaggi, degli animali, dei luoghi del mondo — appare qui nella sua versione più privata, senza set e senza copione. E funziona, forse proprio per questo. Un milione di views per un video fatto alla stazione. A volte basta togliere tutto il superfluo.