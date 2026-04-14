Micol Olivieri snobba il ritorno dei Cesaroni: “Dopo la serie sono diventata la donna che volevo”

Mentre su Canale 5 andava in onda il ritorno dei Cesaroni, Micol Olivieri ha pubblicato un video che ha il sapore di una provocazione. Il commento dopo le polemiche per la sua esclusione dal cast: “Tutto quello che ho fatto dopo i Cesaroni? Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero”.

Nella serata di lunedì 13 aprile, mentre Canale 5 trasmetteva la prima puntata della nuova stagione de I Cesaroni, Micol Olivieri sceglieva di abitare uno spazio diverso: quello dei suoi profili social. Con una tempistica che appare tutt’altro che casuale, l’influencer ha condiviso un video che sembra voler chiudere, una volta per tutte, il capitolo Garbatella: "Dopo la serie sono diventata la donna che volevo".

Il video pubblicato da Micol Olivieri durante la prima dei Cesaroni: "Dopo la serie ho vissuto"

Nel filmato, Olivieri danza insieme ai figli sulle note di Michael Jackson, ignorando completamente il debutto della fiction che l'ha resa celebre. A rendere il post una chiara provocazione è però la didascalia: "Tutto quello che ho fatto dopo i Cesaroni? Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero. Una relazione stabile da 13 anni, due figli, sono diventata la donna che volevo essere". Parole che suonano come una rivendicazione personale, pubblicata proprio nel momento di massima esposizione mediatica del brand Cesaroni. Una scelta che arriva dopo le polemiche dei mesi scorsi, quando l'attrice aveva espresso pubblicamente il proprio rammarico per non essere stata nemmeno invitata a partecipare al grande ritorno, sottolineando una rottura netta con la produzione.

Niccolò Centioni a Fanpage: "Alice non era prevista"

A fare da contraltare alla versione di Olivieri sono le dichiarazioni rilasciate in un'intervista a Fanpage da Niccolò Centioni (che dà il volto a Rudy). Centioni ha provato a smontare il caso dell'esclusione "punitiva", riconducendola a mere scelte narrative: "L'assenza di Micol non dipende da una sua scelta o da un rifiuto della produzione. Il personaggio di Alice non era previsto nella trama, hanno cambiato completamente il racconto. Quanto agli altri, pazienza. La gente si abitua, le cose cambiano". Se da un lato la produzione parla di esigenze di sceneggiatura e Centioni invita alla "pazienza", la mossa social di Micol Olivieri suggerisce invece una ferita ancora aperta. Scegliere la sera del debutto per ribadire il successo della propria vita privata rispetto a quella professionale di un tempo è un segnale preciso: la "Alice" televisiva non esiste più e, a giudicare dai toni, non sembra intenzionata a guardare indietro, nemmeno come spettatrice.