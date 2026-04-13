I Cesaroni tornano su Canale 5 dopo dieci anni: chi non c’è più nel cast, le conferme e le new entry

I Cesaroni tornano su Canale 5 con la nuova stagione, a distanza di dieci anni dall’ultima messa in onda. Alcuni membri storici del cast non ci saranno come Elena Sofia Ricci, altri invece sono tornati e non mancheranno le new entry come Ricky Memphis: ecco chi ci sarà e chi invece non vedremo nelle nuove puntate.

I Cesaroni sono tornati. Da lunedì 13 aprile su Canale 5, la famosissima fiction tv ambientata nel quartiere Garbatella a Roma, torna in prima serata con Claudio Amendola, ma non tutti i membri storici del cast hanno indossato nuovamente i panni dei protagonisti dell'iconica serie, anzi, i nostalgici dovranno fare a meno di alcuni personaggi, ma non mancheranno, ovviamente, le new entry.

Elena Sofia Ricci e Antonello Fassari tra i grandi assenti nel cast

Sono trascorsi dieci anni dall'ultima puntata e ora le vite dei protagonisti sono decisamente cambiate. Alcuni di loro, però, non ci saranno più a partire da Elena Sofia Ricci che interpretava Lucia, la compagna di Giulio Cesaroni, e che in merito alla possibilità di prendere parte al ritorno della serie, aveva detto di aver rifiutato un cameo, aggiungendo: "È bene che certe cose finiscano". Grande assenza, decisamente non prevista, è quella di Antonello Fassari. L'attore, che dava il volto all'oste Cesare, aveva accolto con entusiasmo l'idea di partecipare al sequel e, infatti, aveva anche preso parte alle riprese iniziate lo scorso giugno, è scomparso a seguito di una malattia.

Non ci sarà nemmeno Alessandra Mastronardi, che interpretava Eva Cudicini, la quale ha spiegato che la chiamata non era mai arrivata da parte della produzione e, in realtà, aveva anche specificato: "I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio". Anche Max Tortora, tra gli storici volti della fiction, non ci sarà. L'attore ha spiegato di aver ricevuto la proposta mentre aveva già altri progetti da dover iniziare: "Il personaggio di Ezio mi ha dato tantissimo, non chiudo le porte" aveva poi aggiunto. Infine, tra coloro che non saranno presenti in questo ritorno sugli schermi, c'è anche Micol Olivieri che interpretava Alice Cudicini, e che ha specificato di non essere stata contattata per tornare sul set.

I personaggi storici che tornano nelle nuove puntate

Se alcuni personaggi non li vedremo, altri sono invece sono tornati a partire, ovviamente, da Claudio Amendola e il suo Giulio Cesaroni, attorno al quale ruoteranno alcune storie di questa nuova stagione. Tornerà Matteo Branciamore nei panni di Marco, ormai diventato un produttore musicale, che ha costruito una nuova famiglia. Marta che ha il volto di Valentina Bivona, la figlia avuta da Eva, tornerà da New York, mettendo tutto in discussione. Mimmo, il piccolo della famiglia Cesaroni, interpretato da Federico Russo è adulto e lavora come insegnante di sostegno nella scuola della Garbatella. Ci saranno anche Ludovico Fremont nei panni di Walter e anche Niccolò Centioni, lo scapestrato Rudy che, oggi, apparirà in una nuova veste.

I nuovi personaggi ne I Cesaroni

Non mancheranno, poi, le new entry che andranno ad arricchire le dinamiche interne della serie, come Ricky Memphis, che entrerà nella storica bottiglieria come consuocero di Claudio, o ancora Marta Filippi che interpreta Virginia la nuova compagna di Marco, ma anche Lucia Ocone, che presta il suo volto a Livia, nuova socia della bottiglieria. Nella storia entreranno anche Andrea Arru nel ruolo di Olmo, un ragazzo neuro divergente e Chiara Mastalli che interpreta sua madre, Ines. Infine, la voce fuori campo che un tempo era del piccolo Mimmo, oggi è del nipotino di Giulio Cesaroni, Adriano, interpretato dal piccolo Pietro Serpi.