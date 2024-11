video suggerito

Micol Olivieri sul ritorno ne I Cesaroni: “Nessuno mi ha informata di nulla. Non è vero che sono un’ingrata” Micol Olivieri, volto di Alice ne I Cesaroni, ha risposto su Instagram a chi le chiedeva se avrebbe partecipato alle riprese della nuova stagione della serie. L’ex attrice ha chiarito di essere sempre stata grata di aver preso parte alla fiction: “È stata un’opportunità grandissima, mi ha formata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A un passo dall'inizio delle riprese della settima stagione de I Cesaroni – che inizieranno il 24 febbraio 2025 come confermato da Claudio Amendola a Verissimo – Micol Olivieri ha usato i suoi canali social per commentare la notizia. L'ex interprete di Alice Cudicini ha chiarito di non avere alcuna informazione sulla nuova stagione della serie e che non farà parte del cast.

Micol Olivieri su I Cesaroni 7: "Mi hanno fatto passare per un'ingrata"

Micol Olivieri ha deciso di rispondere ai suoi follower, quasi un milione su Instagram, curiosi di sapere se avrebbe preso parte alla nuova stagione de I Cesaroni: "È giusto nei confronti di chi mi segue da tanti anni, condivido gran parte del mio quotidiano, anche alcune tra le cose più importanti della mia vita. Vorrei tutelarmi dalle fake news che poi girano". L'ex attrice ha continuato dicendo che spesso si è ritrovata a leggere articoli che non rispecchiavano la realtà circa il suo ritorno nella serie. "Qualcuno mi ha fatto passare come una persona ingrata ed è una delle cose in assoluto più lontane da me. Sono sempre stata grata a I Cesaroni, è stata un'opportunità grandissima che ho avuto e che mi ha formata – ha spiegato Micol Olivieri – I Cesaroni hanno fatto parte della mia vita dai 13 agli 11 anni, ho finito di girare l'ultima serie quando ero incinta della mia bambina. Come potrei davvero rinnegare una scelta e un percorso di vita che ho fatto?" L'influencer ha aggiunto di essere ancora molto legata ad Alice Cudicini, suo personaggio nella fiction: "Farà sempre parte di me".

Micol Olivieri: "Non rimpiango le mie scelte"

Nei video pubblicati sulle sue storie Instagram, Micol Olivieri ha chiarito di non avere alcuna informazione sulla nuova stagione de I Cesaroni. Ha poi concluso ammettendo di non aver intenzione di tornare sui suoi passi e di non voler lasciare il lavoro da influencer:

Non so nulla di quello che sta succedendo adesso. Nessuno mi ha informata di niente, quello che so lo leggo dai giornali. Non è vero che non ho accettato di farlo per litigi o discussioni. Sono sempre stata una professionista, fin da piccola. Ho lasciato la carriera attoriale undici anni fa. Da quando sono nati i miei figli è iniziato un nuovo capitolo della mia vita. Ho iniziato a fare questo lavoro che mi ha dato grandi soddisfazioni, che mi piace fare e che mi permette di fare con i bambini. Questa per me è una grande fortuna. Non rimpiango assolutamente nulla e non vorrei fare nient'altro che non sia questo. Faccio un grande in bocca al lupo al cast.