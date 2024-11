video suggerito

Claudio Amendola conferma il ritorno de I Cesaroni e svela la data di inizio delle riprese Ospite di Verissimo nella puntata del 10 novembre, Claudio Amendola ha confermato il ritorno de I Cesaroni e svelato ufficialmente quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi della serie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Cesaroni sono confermati e hanno anche la data di inizio delle riprese. Se inizialmente Claudio Amendola aveva dichiarato che la nuova stagione della serie era slittata a "data da destinare", ora mese e giorno sono stati decisi con certezza. A rivelarlo lo stesso attore, ospite di Verissimo nella puntata del 10 novembre. L'amata serie ambientata alla Garbatella sta per tornare, mancano solamente una manciata di mesi.

Quando inizieranno le riprese de I Cesaroni

Claudio Amendola ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per dare la bella notizia ai fan dei Cesaroni. Alla fine della chiacchierata, in cui ha parlato anche della sua famiglia, la conduttrice ha menzionato all'attore una data ben precisa: "24 febbraio 2025". E ha poi aggiunto: "Cosa succede?". Tra gli applausi del pubblico, il diretto interessato ha confermato il ritorno della serie con una nuova stagione, rivelando anche quando inizieranno le riprese: "Si girerà il ciak di una serie piuttosto amata del passato. Io mi chiamerò Giulio Cesaroni". Poco più di un mese fa era stato lo stesso Amendola a parlare di slittamento delle riprese per "cause di forza maggiore", che sembravano quasi mettere in dubbio la fattibilità dei nuovi episodi. Fortunatamente solo un piccolo imprevisto che non ha fatto rinunciare al progetto.

Perché le riprese sono slittate al 2025: l'ipotesi Elena Sofia Ricci

Tra i motivi per cui le riprese sono state posticipate, da novembre 2024 a febbraio 2025, ci sarebbe una ipotesi che riguarda Elena Sofia Ricci, interprete del personaggio di Lucia Liguori. Per diverse stagioni la donna è stata compagna di Giulio Cesaroni e madre di Eva e Alice Cudicini. Secondo l'indiscrezione lanciata da Davidemaggio.it, gli impegni dell'attrice non sarebbero stati compatibili con un inizio delle riprese a novembre e così, con l'intento di coinvolgerla nel progetto, si sarebbe deciso di rimanere il ritorno sul sete. Al momento però non c'è conferma della sua partecipazione, così come di quella di altri attori.