video suggerito

Claudio Amendola polemico con gli assenti ne I Cesaroni: “Vogliono tornare? Ci pensavano prima. Non ne abbiamo bisogno” Claudio Amendola ospite dell’ Italian Global Series Festival di Rimini ha presentato la nuova stagione de I Cesaroni e commentato anche le assenze nel cast che hanno fatto più rumore, tra cui quelle di Elena Sofia Ricci, MAx Tortora e Alessandra Mastronardi. Con tono polemico l’attore ha chiarito: “Nessuno è uscito per volontà nostra. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

160 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudio Amendola all'Italian Global Series Festival di Rimini ha presentato la nuova stagione de I Cesaroni, la fiction di successo che è tornata con un cameo, 11 anni dopo dall'ultima puntata. Oltre a raccontare un aneddoto che riguarda la dolorosa perdita di Antonello Fassari, ha rotto il silenzio sull'assenza di alcuni protagonisti nei nuovi episodi della serie tv ambientata alla Garbatella. Le assenze sul set più rumorose sono state quelle di Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Elena Sofia Ricci che interpretavano Eva, Ezio e Lucia. E a tal proposito Amendola, attore e regista de I Cesaroni – Il ritorno, ha dichiarato con tono polemico: "Nessuno è uscito per volontà nostra".

Le parole di Claudio Amendola

Claudio Amendola durante l'Italian Global Series Festival ha fatto chiarezza sulle assenze nel cast della nuova stagione de I Cesaroni. Con tono polemico, l'attore ha spiegato che "La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c'erano questi attori. Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra". Amendola ha tirato in ballo anche Elena Sofia Ricci, così ha continuato: "A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto "Arrivederci e grazie, ci fa schifo". Facendo il verso a qualcuno che avrebbe deciso di fare dietro front e tornare nel cast della serie, ha commentato: "Uno dice "adesso torno. Sto a casa da un po', forse è il caso che torno a farlo". Ci potevi pure pensare prima". Infine, ha concluso: "Porte aperte per chi porta. Chi non porta, parta pure. C'è un velo di polemica?".

L'attore, viste le dichiarazioni dei colleghi rilasciate in giro, ha così concluso il discorso: "Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere".

Cosa dissero Max Tortora, Alessandra Mastronardi e Elena Sofia Ricci sul ritorno de I Cesaroni

Recentemente Max Tortora ha rilasciato un'intervista nella quale ha spiegato di non aver partecipato alle riprese de I Cesaroni Il Ritorno, ma di non aver chiuso a chiave il ruolo di Ezio. "Mi prendo del tempo e poi magari torno con il mio Ezio quando sarà il momento giusto. Lui, secondo la sceneggiatura, non è stato eliminato per cui può riapparire quando vuole, se vuole", le parole. Più nette, invece, sono state le posizioni di Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci. L'attrice che interpreta Eva spiegò che "i cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio". Anche Elena Sofia Ricci, che interpreta nella serie sua madre, ha dichiarato a Belve: "Ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto. Hanno detto che la mia presenza aleggerà nella serie. Mi piacerebbe sapere se sarò morta".