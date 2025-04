Perché Alessandra Mastronardi non ci sarà ne I Cesaroni 7, la verità dell’attrice: “In realtà non mi hanno chiamata”

video suggerito

Alessandra Mastronardi non fa parte della nuova stagione de I Cesaroni, le cui riprese sono iniziate lo scorso marzo. Ma perché l'attrice, interprete di Eva Cudicini, non è nel cast? Quale è il suo rapporto con gli altri attori? Di recente non è stata presente ai funerali del collega e amico Antonello Fassari, ma è intervenuta spiegandone il motivo.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandra Mastronardi non ha partecipato ai funerali di Antonello Fassari. Il noto attore, interprete del personaggio di Giulio nella serie I Cesaroni, è morto lo scorso 5 aprile all'età di 72 anni. L'attrice non era presente all'ultimo saluto nella Chiesa degli Aristi a Roma e, sommersa di critiche, poco dopo ha rotto il silenzio su Instagram spiegando il perché. Ma quali sono i suoi rapporti con gli altri membri del cast? E perché l'interprete di Eva Cudicini non sarà presente nella prossima stagione?

Il rapporto di Alessandra Mastronardi con la serie I Cesaroni

Circa un mese fa sono iniziate le riprese de I Cesaroni 7, a distanza di 11 anni dall'ultima stagione. Sul set, tra i vari membri storici del cast, non era presente Alessandra Mastronardi, interprete del personaggio di Eva Cudicini. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso novembre, l'attrice aveva spiegato il perché non ha voluto partecipare a questo progetto: "I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l'asticella".

Le sue parole sono in breve state sommerse di critiche da parte dei fan, tanto che l'attrice era intervenuta su Instagram poco dopo per chiarire la sua posizione: "Alla domanda se sarei stata presente alla reunion possibile della serie ho risposto di no. Sono e sarà sempre grata e fiera di aver fatto una serie così importante come i Cesaroni". In realtà, solo un mese prima che iniziassero le riprese della nuova stagione, Mastronardi aveva spiegato di non essere mai stata contattata per tornare a farne parte. "La verità nuda, cruda è che in realtà la chiamata non è mai arrivata, non sono stata io a dire di no", ha detto nel corso di un'intervista al Nerd Show di Bologna lo scorso febbraio.

Il legame con il cast e con Antonella Fassari

Nonostante la chiamata per la nuova stagione non sia arrivata, Mastronardi ha più volte precisato in questi mesi di aver mantenuto un bel rapporto con gli altri membri del cast. "Non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast", aveva raccontato, lasciando intendere di essere ancora in buoni rapporti. E anche con Antonello Fassari il legame era profondo e intimo, come lei stessa ha spiegato su Instagram dopo essere stata attaccata per la sua assenza ai funerali del collega: "Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato".