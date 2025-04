video suggerito

I Cesaroni 7, nel cast anche Melissa Monti, l'attrice è fidanzata di Cristian Totti Diverse new entry nel cast de I Cesaroni. Oltre a Ricky Memphis, Lucia Ocone Andrea Arru e Fabio Rovazzi, Davide Maggio anticipa la presenza di Melissa Monti, Ludovica Longhini, Valentina Bivona, Simone Faucci e il giovanissimo Pietro Serpi.

A cura di Andrea Parrella

Il lutto per la perdita di Antonello Fassari non ferma I Cesaroni, la serie che si prepara al ritorno con una nuova stagione a molti anni di distanza dall'ultima, proseguono le riprese de I Cesaroni – Il Ritorno. Alla serie si aggiungeranno nuovi nomi e volti tra gli interpreti.

Ad annunciare alcuni nuovi volti della serie è DavideMaggio.it. Tra questi Melissa Monti, fidanzata con Cristian Totti, figlio del capitano. Nata nel 2005, l'attrice interpreterà il ruolo di Caterina ne I Cesaroni, ma non è alla sua prima esperienza, perché ha già recitato ne Il Tredicesimo Apostolo, Solo per amore e La Grande Bellezza.

Le new entry nel cast de I Cesaroni

Nel cast de I Cesaroni 7 anche Ludovica Longhini, dalla serie di Rai Gulp Marta&Eva; ad interpretare Marta Cesaroni invece, la figlia di Marco ed Eva ormai adulta, sarà Valentina Bivona. Tra i nomi del cast che anticipa Davide Maggio anche Simone Faucci (Le Tre Rose di Eva, Un Posto al Sole e Romulus) nel ruolo di Piero Sacconi e il giovanissimo Pietro Serpi (Il Ragazzo dai pantaloni rosa) che sarà Adriano Cesaroni. Ad un cast già corposo si aggiungono anche Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru e Fabio Rovazzi nei panni di se stesso.

Il cast de I Cesaroni ai funerali di Antonello Fassari

Nelle ultime settimane non si è parlato de I Cesaroni solo per il ritorno della serie, ma soprattutto per il dolore dovuto alla scomparsa di Antonello Fassari. Presenti ai suoi funerali buona parte degli storici protagonisti della serie, da Claudio Amendola a Max Tortora, Nicolò Centioni, Micol Olivieri e Federico Russo, che al tempo delle prime stagioni della serie era un bambino e ha ricordato così l'attore scomparso: "Ero molto piccolo, mi trattava come fossi suo nipote. Era buono, serio, intelligente, mi ha sempre consigliato di studiare. Nessuno di noi se lo aspettava, lo stavamo aspettando per le riprese. Era come se fosse davvero uno zio. Ea una persona molto colta, mi ha sempre spronato a non fermarmi, continuare a studiare".