Micol Olivieri dopo I Cesaroni e l’addio alla tv cambia lavoro: “Sono una donna dalle mille sorprese”

A cura di Gaia Martino

Micol Olivieri sembrerebbe avere lasciato il mondo della recitazione e attraverso le sue Instagram stories ha raccontato di aver deciso di diventare insegnante di pilates. L'attrice nota per aver prestato il volto ad Alice Cudicini ne I Cesaroni ha spiegato di essersi appassionata alla ginnastica e per questo motivo ha iniziato un corso per poter insegnare.

Le parole di Micol Olivieri

"Io sono una donna dalle mille sorprese. Mi sono appassionata al pilates, ho deciso di fare il corso per diventare istruttrice di pilates reformer". Con queste parole Micol Olivieri ha raccontato la sua scelta di immergersi in una nuova occupazione. "Non è stato tutto improvvisato, la mia intenzione è quella di far parte di un corso che mi certificherà e mi darà una patente, farò un esame, per insegnare in Italia e in Europa. Come se non avessi nulla da fare, ma mi piace un sacco", ha continuato mostrando ai suoi fan di Instagram il libro da cui dovrà studiare: "Ho un mattone da studiare".

La vita di Micol Oliveri dopo la fiction I Cesaroni

Dopo il successo con la fiction I Cesaroni, Micol Olivieri ha continuato a lavorare in tv. Ha recitato in altri prodotti televisivi e cinematografici come Distretto di polizia 5 e Oltre il mare, poi ha partecipato a Pechino Express con Niccolò Centioni. Oggi è mamma di due figli e da anni non torna sul piccolo schermo. Fa l'influencer ed è prossima a diventare insegnante di pilates, così come raccontato oggi. Due anni fa, ospite di Generazione Z, raccontò i suoi ricordi legati agli anni del successo con la fiction: "Il successo in età adolescenziale, in un età in cui devi ancora definirti, è come avere il fuoco tra le mani. Se non costruisci una teca, ti bruci. Ero una ragazzina. Quel successo può farti male, conosco colleghe che hanno avuto successo da giovani che l'hanno affrontato in maniera differente da me".