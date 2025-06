Elena Sofia Ricci: “Non ho mai detto che I Cesaroni fanno schifo. Con Claudio Amendola ci vogliamo bene”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

“Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era. L’ho pubblicato la mattina, prima ancora di sapere cosa fosse accaduto". Elena Sofia Ricci ha fatto chiarezza sulle recenti dichiarazioni di Claudio Amendola a proposito de I Cesaroni e sula sua storia pubblicata su Instagram, che era apparsa come una risposta all'attore. L'interprete di Giulio Cesaroni sosteneva che la collega avesse detto "arrivederci e grazie, ci fa schifo" riferendosi alla possibilità di prendere parte alla nuova stagione della popolare serie.

La verità sulla risposta a Claudio Amendola

Raggiunta da SupeguidaTv, Elena Sofia Ricci ha parlato delle recenti dichiarazioni di Claudio Amendola a proposito degli attori che non sono nel cast della nuova stagione de I Cesaroni. L'attrice non ha mai preso le distanze dalla serie, anzi, tutto al contrario: “Sono grata alla televisione, perché mi ha permesso di entrare nel cuore delle persone. Lavoro da 44 anni, ho pagato i miei contributi, ho sempre cercato di metterci passione e rispetto". E ha aggiunto: "Se oggi ricevo un premio alla carriera, è anche grazie a serie come I Cesaroni. Il pubblico mi ha voluto bene anche quando ho interpretato altri personaggi”. Nessun rancore nemmeno nei confronti di Claudio Amendola, che ha voluto difendere: "Magari a volte si dicono cose che vengono riportate male, ma sicuramente Claudio non ha voluto dire delle cattiverie nei miei confronti".

Il rapporto di Elena Sofia Ricci con I Cesaroni

Elena Sofia Ricci ha un bellissimo rapporto nei confronti de I Cesaroni: "Non ho mai detto che mi facevano schifo, neanche l'ho mai pensato". Sarà sempre grata al suo personaggio, anche se dopo alcuni anni ha sempre sentito il bisogno di cambiare: "Ho amato Lucia Liguori, ho fatto le prime stagioni come da contratto, poi volevo lasciare e ho lasciato la quarta serie ma ho fatto così anche con Caro Maestro così come con Orgoglio perché non volevo restare intrappolata in una serie. Ne sono fiera e li metto accanto a tutte le altre serie che ho fatto nella mia carriera. Ma io ho sempre avuto bisogno, dopo un po’, di voltare pagina".