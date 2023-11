Chi è Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti Melissa Monti è la fidanzata di Cristian Totti: attrice e imprenditrice, ha 18 anni e su Instagram vanta oltre 64 mila followers.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melissa Monti è la fidanzata di Cristian Totti, il figlio primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi. 18 anni, di Roma, è un'attrice e imprenditrice. Ha recitato in diverse fiction e oggi si dedica all'e-commerce di abbigliamento fondato insieme alla sorella. È fidanzata con il calciatore classe 2005 da circa un anno: su Instagram sono numerose le foto di coppia.

Chi è Melissa Monti, attrice e fidanzata di Cristian Totti

Melissa Monti ha 18 anni ed è di Roma. Lo scorso maggio ha raggiunto la maggiore età ed ha festeggiato con un mega party al quale ha partecipato anche Chanel Totti. Vive nella Capitale e oggi è titolare di un e-commerce lanciato insieme alla sorella. La giovane lavora anche come attrice: ha recitato nelle fiction "Il Tredicesimo Apostolo", "Mi chiamo Maya" e nelle due stagioni di "Solo per amore". Ha ottenuto anche un ruolo nel film premio Oscar, "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino. Ha prestato il volto anche a diversi spot per brand famosi, come Armani e Kids. Su Instagram conta oltre 64 mila followers: tra le foto condivise, molte sono con il fidanzato Cristian Totti.

La storia d'amore tra Melissa Monti e Cristian Totti

Melissa Monti e Cristian Totti sarebbero fidanzati da oltre un anno. Su Instagram i due hanno condiviso numerose foto di coppia e su Tik Tok, nel profilo di lei, sono presenti anche alcuni video registrati insieme. Alla festa di 18 anni di Melissa, c'era anche Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e il Pupone, che ha definito sua cognata "La più bella". Lo scorso ottobre l'attrice ha dedicato parole d'amore al fidanzato: "Tua per sempre" ha scritto come didascalia di un post su Tik Tok ricco di scatti di coppia con il calciatore. Su Instagram fu sempre lei a condividere una foto di Cristian Totti con un mazzo di rose rosse: "Sai sempre come rendermi felice, ti amo".

Leggi anche Il tronista Cristian Forti accusato di essere fidanzato, la replica del volto di Uomini e Donne

Melissa Monti e Cristian Totti (foto Instagram)