video suggerito

Il cast di Big Bang Theory dà l’addio al Professor Proton, i messaggi di cordoglio per Bob Newhart: “Eroe e icona” Gli attori di The Big Bang Theory tra cui Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Kaley Cuoco (Penny) e Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) hanno espresso il loro dolore per la morte di Bob Newhart, l’attore che nella serie interpretava il Professor Proton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attore Bob Newhart è morto giovedì 18 luglio a Los Angeles. Aveva 94 anni. La morte è avvenuta a seguito di una breve malattia. Molti lo ricordano per il ruolo del Professor Proton, Arthur Jeffries, nella serie The Big Bang Theory. In queste ore, gli attori che hanno recitato al suo fianco, tra cui Johnny Galecki che intrerpretava Leonard Hofstadter e Kaley Cuoco che interpretava Penny, hanno espresso il loro dispiacere per la scomparsa del collega e amico.

Morto Bob Newhart, il ricordo di Johnny Galecki che interpretava Leonard

Johnny Galecki, che nella serie The Big Bang Theory interpretava Leonard Hofstadter, ha ricordato Bob Newhart su Instagram: "In una delle ultime email che mi ha inviato, Bob mi chiedeva di smetterla di dire di lui "È un bravo ragazzo". Nonostante io detesti disobbedire a un eroe, devo condividere con voi che Bob era un uomo meraviglioso. Ho adorato il tempo trascorso con lui. Buon passaggio amico mio".

Le parole di Mayim Bialik, era Amy Farrah Fowler

L'attrice Mayim Bialik, che nella serie The Big Bang Theory interpretava Amy Farrah Fowler, ha commentato la triste notizia della morte di Bob Newhart in un comunicato rilasciato al magazine People: "Da bambina, il Bob Newhart Show mi ha donato tantissime ore di svago, mi ha introdotto all'arte della comicità. Quando sono riuscita a lavorare con lui nella serie The Big Bang Theory è stato un sogno diventato realtà. Era professionale, equilibrato, divertente e incredibilmente alla mano. Lavorare con Bob significava lavorare in presenza di una vera leggenda della commedia, di quelle che non se ne vedono più. Quanto ci mancherà".

Leggi anche È morto Bob Newhart, era papà Elfo nel film Elf e il Professor Proton nella serie The Big Bang Theory

L'ultimo saluto di Kaley Cuoco e Kunal Nayyar, nella serie Penny e Rajesh Koothrappali

Kaley Cuoco ha avuto modo di recitare diverse scene con Bob Newhart nella serie The Big Bang Theory. L'attrice interpretava Penny e il Professor Proton la trattava sempre con affetto: "Che sogno è stato poter testimoniare il genio che Bob Newhart era. Era un uomo di classe, gentile, generoso e divertentissimo. Sarà un'icona per sempre". L'attore Kunal Nayyar, che nella serie The Big Bang Theory interpretava l'astrofisico Rajesh Ramayan Koothrappal, ha ricordato Bob Newhart con una storia pubblicata su Instagram. La sua dedica: "Il Professor Proton. Il nostro caro Bob Newhart. Riposa in pace. Ci mancherai per sempre".

Il post di Melissa Rauch, era Bernadette Rostenkowski

Anche Melissa Rauch, attrice che interpretava Bernadette, ha pubblicato su Instagram un post dedicato a Bob Newhart: "Oggi il mondo ha perso una leggenda il cui stile era diverso da tutto ciò che lo ha preceduto o che è venuto dopo. Mi sono innamorata della commedia guardando Bob Newhart. Ero molto agitata quando ho incontrato questo mio idolo sul set di The Big Bang Theory, ma mi ha messo immediatamente a mio agio con la sua immensa gentilezza. Mi ha fatto ridere così tanto e mi ha riempito il cuore di bei ricordi che custodirò per sempre. Stare accanto a lui è stato un sogno".

La stima e l'affetto di Wil Wheaton che nella serie interpretava se stesso

Anche Wil Wheaton, che nella serie The Big Bang Theory interpretava se stesso, ha voluto esprimere pubblicamente la stima e l'affetto che prova per Bob Newhart. Il suo ricordo su Facebook:

Quando ho avuto il privilegio di recitare negli stessi episodi di Bob Newhart, rimanevo sul set per tutto il tempo solo per guardarlo lavorare. Faceva sembrare tutto facile, era così divertente, molto più di quanto possiate pensare. Un giorno ci siamo ritrovati seduti vicini durante una pausa. C'erano altre persone con noi e Bob Newhart ci raccontò storie della sua vita e della sua carriera. È stato fantastico. Una leggenda che condivideva con noi le sue incredibili esperienze. Sapevo che non avrei mai dimenticato quell'esperienza. Ho letto la notizia della morte di Bob Newhart che è scomparso a 94 anni e questi ricordi sono tornati a galla come fosse ieri. Non era tenuto a essere gentile, a concederci il suo tempo, ma lo ha fatto. È un dono che mi ha fatto. Gliene sono grato. Riposa in pace, Bob.