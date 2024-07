È morto Bob Newhart, era papà Elfo nel film Elf e il Professor Proton nella serie The Big Bang Theory

video suggerito

L'attore Bob Newhart è morto. Aveva 94 anni. Il suo addetto stampa ha fatto sapere che la morte è avvenuta a Los Angeles "dopo una serie di brevi malattie".

A cura di Daniela Seclì

Bob Newhart è morto. L'attore aveva 94 anni ed era amatissimo per avere interpretato Papà Elfo nel film natalizio con Will Ferrell, Elf – Un elfo di nome Buddy. Inoltre, era il Professor Proton, mito di Sheldon Cooper, nella serie dei record The Big Bang Theory. Negli anni '70 e '80 i suoi show comici The Bob Newhart Show e Newhart ebbero grande successo. A dare l'annuncio della scomparsa di Bob Newhart è stato il suo addetto stampa Jerry Digney.

Le cause della morte di Bob Newhart

Jerry Digney, addetto stampa dell'attore Bob Newhart, ha annunciato che la morte è avvenuta a Los Angeles, nella mattinata di giovedì 18 luglio, a seguito di "una serie di brevi malattie". E ha aggiunto: "La sua morte segna la fine di un'era per la comicità". La moglie Virginia detta Ginnie è morta lo scorso anno. Hanno trascorso sessant'anni insieme. L'attore lascia quattro figli, Jennifer, Courtney, Timothy e Robert e diversi nipoti.

La carriera da Elf a The Big Bang Theory

Bob Newhart con Johnny Galecki, Leonard Hofstadter di The Big Bang Theory

Bob Newhart era un maestro della comicità. In un'intervista rilasciata a Los Angeles Magazine negli anni '90 spiegò con un tocco di ironia:

Ho la tendenza a trovare l'umorismo nel macabro. Direi che l'85% di me è ciò che vedete nei miei spettacoli. L'altro 15% è un uomo con una mente disturbata.

Quando lesse il copione del film Elf, dove era stato chiamato a interpretare Papà Elfo, capì subito che sarebbe stato un successo: "Quando il mio agente mi ha mandato il copione, me ne sono innamorato. Ho capito subito che sarebbe stato uno di quei film come Miracolo nella 34ª strada e che le persone lo avrebbero rivisto ogni anno". Tra i tanti ruoli interpretati anche quello del Professor Proton, mito d'infanzia di Sheldon Cooper nella serie tv The Big Bang Theory. Come gli appassionati della serie ricorderanno, in un episodio si raccontava la morte di Proton che poi appariva in sogno a Sheldon dandogli saggi consigli.