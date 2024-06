video suggerito

È morto Bill Cobbs, l'attore di "Una notte al museo" aveva 90 anni L'attore Bill Cobbs, celebre per i suoi ruoli in film e serie tv tra cui Una notte al museo, è scomparso all'età di 90 anni.

È morto a 90 anni Bill Cobbs, attore noto per i suoi ruoli in film e serie tv tra cui Una notte al museo. A darne la notizia Deadline, che ha diffuso le parole della famiglia di Cobbs: "Siamo rattristati nel condividere la scomparsa di Bill Cobbs. Martedì 25 giugno Bill è morto pacificamente nella sua casa in California".

L'annuncio della scomparsa di Bill Cobbs

Nella nota diffusa dalla famiglia di Bill Cobbs si legge: "Siamo rattristati nel condividere la scomparsa di Bill Cobbs. Martedì 25 giugno Bill è morto pacificamente nella sua casa in California. Amatissimo partner, fratello maggiore, zio, genitore, padrino e amico. Bill aveva da poco e felicemente festeggiato il suo novantesimo compleanno circondato da cari cari. Come famiglia siamo confortati sapendo che Bill ha trovato la pace e il riposo eterno presso il suo Padre Celeste. Chiediamo le vostre preghiere e la vostra vicinanza durante questo periodo". Non sono state diffuse informazioni sulle cause della sua morte.

La vita e la carriera di Bill Cobbs

Bill Cobbs è nato a Cleveland, in Ohio, nel 1934, la sua carriera inizia in teatro e il suo debutto cinematografico arriva solo nel 1974 grazie ad una piccola parte in The Taking of Pelham One Two Three. Negli anni successivi continua ad ottenere ruoli in varie serie tv come Silkwood e Good Times. Il successo arriva negli anni ottanta con i primi ruoli in film e serie tv famose, tra queste The Cotton Club, Il colore dei soldi, The Equalizer e Sesame Street. L'attore, nel 1992, prende parte al film Guardia del Corpo con Kevin Costner, in Ghosts of Mississippi nel 1996 e in Bird alla regia di Clint Eastwood. Tra le sue ultime apparizioni cinematografiche quella nella saga cinematografica fantasy Una Notte al Museo in cui interpretava il ruolo di un guardiano notturno al fianco dell'attore Ben Stiller.