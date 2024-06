video suggerito

È morto Martin Mull, il preside Kraft di Sabrina, vita da strega. Melissa Joan Hart: "Riposa in pace amico mio" Martin Mull aveva 80 anni. La figlia Maggie: "Si è spento dopo una battaglia coraggiosa contro una lunga malattia". Era noto per avere interpretato il preside Kraft nella serie Sabrina, vita da strega.

A cura di Daniela Seclì

L'attore Martin Mull è morto. Aveva 80 anni. La figlia Maggie Mull ha fatto sapere che: "Si è spento dopo una battaglia coraggiosa contro una lunga malattia". L'artista era noto per avere recitato in serie tv di successo come Sabrina, vita da strega, in cui interpretava il ruolo del preside Willard Kraft. Ha preso parte anche a Due uomini e mezzo e Pappa e Ciccia. In queste ore, la notizia della sua morte.

Morto l'attore di Sabrina, vita da strega, l'annuncio della figlia Maggie Mull

La figlia di Martin Mull ha dato l'annuncio della morte dell'attore in un post pubblicato su Instagram. Maggie Mull, autrice televisiva, ha fatto sapere che il padre si è spento giovedì 27 giugno dopo una lunga malattia. Ha accompagnato le sue parole con una foto in bianco e nero che ritrae Martin Mull in compagnia del suo cagnolino. Uno scatto non casuale, ma volto a rimarcare l'enorme amore che Mull provava per gli animali:

Ho il cuore spezzato nel condividere che mio padre è morto a casa il 27 giugno dopo una coraggiosa lotta contro una lunga malattia.

Quindi ha tracciato un suo ritratto: "Era noto per eccellere in ogni disciplina creativa immaginabile". Ha ricordato il padre come un uomo perennemente divertente: "Mio padre mancherà profondamente a sua moglie (Wendy Haas, ndr), a me, ai suoi amici e colleghi, agli altri artisti e musicisti e – segno di una persona davvero eccezionale – a molti, molti cani. L'ho amato moltissimo".

Melissa Joan Hart piange la sua morte

Melissa Joan Hart, attrice che interpretava Sabrina Spellman nella serie Sabrina, vita da strega, ha ricordato Martin Mull su Instagram. Nella serie l'attore interpretava il vice preside che poi diventava preside e aveva un flirt con zia Hilda e poi una relazione più stabile con zia Zelda. Melissa Joan Hart ha pubblicato una foto che li ritraeva insieme sul set e gli ha dato l'ultimo saluto: "Riposa in pace amico mio. L'eccezionale Martin Mull (Preside Kraft) ci ha lasciato per l'eterno riposo. Ho dei ricordi bellissimi del lavoro fatto con lui e ammiravo le sue esperienze precedenti che includono Pappa e ciccia e Mister Mamma". E ha continuato:

Dopo aver lavorato insieme, la sua mole di lavoro si è moltiplicata sia come guest star che con ruoli ricorrenti in programmi di grande successo. Una volta mi disse che accettava ogni lavoro che gli veniva proposto perché in questo lavoro le cose tendono a finire in fretta. Era un artista che amava dipingere e costruire cose, un musicista e un uomo meraviglioso che sono grata di avere conosciuto. Ci mancherà, il mondo ha tratto beneficio dalla sua presenza. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Continuerò ad amare l'opera d'arte di Martin Mull che è appesa in casa mia.