Lutto nella squadra di Nunzia De Girolamo, morto il figlio dell'autrice Elena Martelli: "È stata dura" È scomparso all'età di 20 anni Bernardo Marziani, figlio di Elena Martelli, giornalista e autrice di "Estate in diretta". A darne la notizia Nunzia De Girolamo e il collega Gianluca Semprini.

È morto all’età di 20 anni Bernardo Marziani, figlio di Elena Martelli, giornalista e autrice tv. A darne la notizia Nunzia De Girolamo e il collega Gianluca Semprini nella puntata del 14 giugno di Estate in diretta: "Mandiamo un grande abbraccio a Elena e a suo marito Gianluca. Bernardo era un ragazzo bellissimo, aveva 20 anni. È una vicenda che ci ha colpito molto".

L’annuncio della scomparsa di Bernardo Marziani

In conclusione della puntata del 14 giugno di Estate in diretta, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno dedicato un momento alla notizia della scomparsa di Bernardo Marziani:

Per noi oggi è stato difficile, per tutta la squadra di Estate in diretta. Ci ha lasciato il giovane figlio di Elena Martelli. Per tutta la squadra è stato durissimo. Mandiamo un saluto a Elena e a suo marito Gianluca, Bernardo era un ragazzo bellissimo, aveva 20 anni. Non ci sono parole.

Bernardo Marziani e la malattia raccontata sui social

Bernardo Marziani parlava sui social della sua malattia. In uno degli ultimi video postati sul suo profilo TikTok raccontava: "Questo tumore, il sarcoma di Ewing, mi è stato diagnosticato nel 2022. Avevo dei dolori atroci che andavano avanti da mesi e che progredivano. Dolori molto forti ai nervi, nel mio caso alla gamba sinistra. Fino a che ‘mi è morta' la gamba ed è stato trovato". Il ragazzo spiegava di essersi sottoposto a diverse chemio: "La chemio aveva funzionato, mi avrebbe dovuto portare all’operazione ma poi hanno trovato delle metastasi al polmone. Queste malattie hanno un tipo di cura diversa, non si prova più a curare ma a “tenere a bada”". Nei commenti alle sue foto e ai suoi video sono in tanti a mandargli un messaggio. Anche nelle storie di Instagram dalla madre Elena e del padre Gianluca sono molte le fotografie condivise per ricordare Bernardo.