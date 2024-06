video suggerito

Elena Santarelli e Bernardo Corradi si risposano, i figli assenti al party: “Non vogliamo sovraesporli” Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono “risposati”, regalandosi una meravigliosa festa ricca di amici per festeggiare i loro primi 10 anni di matrimonio. Assenti al party i loro bambini, per motivi comprensibili. Altra nota di merito: la coppia ha chiesto donazioni per l’ospedale Bambin Gesù invece che regali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono regalati uno sfarzoso e luccicante party a Roma per festeggiare i loro primi 10 anni di matrimonio. La showgirl e il calciatore hanno raccolto accanto a loro amici e parenti nella sala privata di un esclusivo hotel romano per rinnovare le proprie promesse e il reciproco impegno. Assenti al party i piccoli Giacomo e Greta, figli della coppia. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Santarelli ha reso noti i motivi – comprensibili data l'invadenza, a tratti feroce, dalla quale la coppia ha dovuto difendersi negli ultimi anni – della mancata presenza dei bambini.

Elena Santarelli: “Con Greta e Giacomo abbiamo festeggiato a pranzo”

“Scusi, prima di iniziare questa intervista, vorrei anticipare una sua domanda. Sono sicura mi chiederà perché non c’erano al party per l’anniversario di nozze i nostri figli Greta e Giacomo”, così ha cominciato Elena la sua intervista al al settimanale Chi, spiegando il motivo dell’assenza dei figli, “Con loro abbiamo festeggiato a pranzo. Io e mio marito non amiamo sovraesporli. Non sempre riusciamo a proteggerli da una certa attenzione ossessiva, pensi che durante quel pranzo di festa una signora ha iniziato a fotografarli mentre eravamo seduti a mangiare. Ringrazio due ragazzi che hanno fatto presente alla signora che non era carino quello che stava facendo”. Presenti al party molti dei volti della televisione e dello sport: da Claudia Gerini a Caterina Balivo con Guido Maria Brera e Daniele De Rossi con Sarah Felberbaum.

La coppia ha chiesto donazioni per l’ospedale Bambin Gesù

Una nota di merito ulteriore: Elena e Bernardo non hanno chiesto regali per se stessi ai propri invitati. La coppia ha preferito che i presenti facessero una donazione destinata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, lo stesso che si era occupato della salute del piccolo Giacomo all’epoca della sua malattia. Al reparto di neuro-chirurgia, Elena e Bernardo sono riusciti a destinare 30mila euro:

Avevamo voglia di festeggiare e di farlo con le persone che ci vogliono bene e che ci sono state nei momenti positivi e negativi. La festa è riuscita perché il giorno dopo, e i giorni a seguite, abbiamo ricevuto centinaia di messaggi pieni di addetto e gratitudine. Non abbiamo voluto regali per noi, abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a OTB Foundation a favore della Neuro-oncologia dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Abbiamo raccolto oltre 30 mila euro. Ne è valsa la pena.