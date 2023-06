Elena Santarelli festeggia l’esame delle medie del figlio Jack, a 4 anni dalla guarigione dal tumore Elena Santarelli ha mostrato una rara foto con i due figli per festeggiare l’esame di terza media del figlio Jack, che quattro anni fa è guarito da un tumore.

Da anni Elena Santarelli non pubblica sui social le foto dei figli Giacomo, 14 anni, e Greta Lucia di 7 anni. Lei e il marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi, infatti, hanno scelto nel 2018 di smettere di condividere le foto dei loro figli e le eccezioni sono rare, ma sempre con i volti coperti. Una delle eccezioni è stata quella del 16 giugno, giorno in cui la showgitl ha postato una storia in cui si vede ritratta tutta la famiglia. Santarelli, infatti ha voluto festeggiare un momento speciale, ovvero gli esami di terza media dati proprio dal figlio Giacomo – o Jack, come lo chiama -, risultato importante se si pensa che pochi anni fa ha dovuto affrontare un tumore maligno al cervello.

Santarelli ha postato una storia, non un post, continuando, quindi, la scelta di qualcosa che scomparirà dai suoi profili. E continua anche la scelta di coprire i volti dei figli. Nella storia si vedono lei, Corradi e i due figli, una foto semplice, familiare, in cui i volti dei figli sono coperti con dei cuori e la caption spiega il motivo di questa eccezione: "Tanto fiera di te, Jack – scrive la donna -. Ed ora voliamo al Liceo". Qualche anno fa, Santarelli parlò della malattia del figlio in un'intervista a Verissimo, raccontando del periodo di cure del ragazzo che dopo un anno e mezzo di trattamenti e un'operazione ha chiuso il ciclo di terapie nel 2019.

"Il momento più duro è stato l'ingresso in terapia intensiva. Adesso è normale vedere le persone intubate. Io ho visto mio figlio, è un trauma tosto da metabolizzare" raccontò a Silvia Toffanin, spiegando anche che si reputava fortunata e non tutto lo sono -. Ci sono delle madri che non basterebbero sei puntate di Verissimo per raccontare quello che fanno". Santarelli spiegò che quando ebbe la notizia dell'operazione andata bene era in autostrada e inchiodò per chiamare tutti i familiari: "Giacomo si chiedeva perché doveva andare in ospedale a fare risonanze, ecc., se era guarito. Ho avuto il coraggio di dirgli la verità: si va in follow up perché purtroppo la malattia per un certo periodo potrebbe ripresentarsi. A mio figlio le bugie non le dico".

Nel 2018, invece, decise di non mostrare più i figli sui social: "Non farò più vedere mio figlio Jack sui social. Ovviamente non abbiamo nulla da nascondere. Solo se lui lo vorrà. Vorrei che fosse libero di uscire un giorno da solo senza che nessuno lo indichi come ‘il figlio di’. Greta? Per ora non voglio mostrare il volto".