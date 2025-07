Emanuel Lo festeggia 46 anni: la dedica di Giorgia e il video della torta per il suo compleanno

Per il compleanno di Emanuel Lo, Giorgia gli ha dedicato un messaggio romantico. Sul profilo del ballerino, poi, è apparso un video in cui lei gli porta una torta.

Giorgia ha scelto di condividere una dedica romantica per festeggiare il 46esimo compleanno di Emanuel Lo. Sul profilo del ballerino è apparso un video in cui la cantante gli portava una torta con una candelina da spegnere.

Il gesto di Giorgia per il compleanno di Emanuel Lo

"Mai più foto all’alba, eh" scrive Giorgia. Eppure in quella foto, condivisa su Instagram l'11 luglio, sembra più felice che mai accanto al suo compagno Emanuel Lo. "Il tempo vola, lo sappiamo… voliamo insieme. Buon compleanno Lo" aggiunge a corredo dello scatto. Una dedica semplice che celebra i vent'anni di vita insieme. Il ballerino e coreografo ha compiuto 46 anni e in questa giornata speciale sul suo profilo è apparso un carosello di foto, video e tra questi un filmato in cui la cantante gli porta la torta di compleanno mentre lui è sul divano. Tanti i commenti da fan e colleghi, con Laura Pausini e Paola Iezzi che hanno lasciato un messaggio per loro.

La storia d'amore tra Giorgia e Emanuel Lo

Quella tra Emanuel Lo e Giorgia è una storia diventata ufficiale nel 2004, ma che è iniziata l'anno prima durante il tour della cantate. "Il nostro è stato il vero colpo di fulmine" ha raccontato il ballerino in un'intervista al settimanale Chi. "Dalla prima volta che ci siamo visti c'è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti" aveva aggiunto Lo. Nonostante le iniziali difficoltà per via del lavoro, l'attrazione e il legame tra loro era un sentimento troppo forte per essere ignorato. Da qui la decisione: