Giorgia Lucini e le nozze con Federico Loschi: lo sposo si commuove aspettandola all’altare con i loro figli

Giorgia Lucini si è sposata. L'ex tronista di Uomini e Donne è convolata a nozze con il giocatore di basket Federico Loschi, al quale è legata da circa 8 anni. La cerimonia si è tenuta nella giornata di domenica 20 luglio alla presenza di amici e parenti. Sui social alcuni scatti e video del loro grande giorno. La proposta di matrimonio era arrivata nel gennaio 2024. I due sono genitori di Riccardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

Il matrimonio di Giorgia Lucini e Federico Loschi: la festa e la commozione dello sposo

Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono sposati domenica 20 luglio nella romantica cornice della Villa Medicea di Lilliano, in provincia di Firenze. Come mostrano le stories condivise su Instagram dagli invitati, i due si sono giurati amore eterno in chiesa alla presenza di parenti, amici e dei figli. In uno scatto, lo sposo commosso all'altare mentre tiene per mano Riccardo e Tommaso, aspettando l'arrivo della sposa. Dopo l'uscita mano nella mano da marito e moglie, i festeggiamenti si sono spostati nella location scelta, tra tavoli curati in ogni minimo dettaglio e tanto divertimento. L'ex tronista e il neo marito si sono scatenati con balli e musica dal vivo fino a tarda notte.

L'amore tra Giorgia Lucini e Federico Loschi

Giorgia Lucini e Federico Loschi sono una coppia da circa 8 anni e sono genitori di due figli, Riccardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Dopo l'arrivo del secondo genito, la loro storia d'amore ha vissuto un periodo di crisi, come aveva raccontato l'ex tronista: "Non sono stata tradita ma ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento". Un periodo che fortunatamente si risolse in brave e Loschi spiegò come fosse normale vivere momenti di difficoltà: "Nessuna coppia nasce e muore senza mai barcollare, bisogna essere bravi, dopo essere caduti, a raccogliere i pezzi e rialzarsi più forti di prima". Nel gennaio 2024 il giocatore di basket chiese alla compagna di sposarlo e lei accetto subito, coronando un desiderio che aveva ormai da tempo.