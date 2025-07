L’ex di Uomini e Donne Laura Molina si sposa, il video della proposta di matrimonio: “Piango dalla gioia”

L’ex di Uomini e Donne Laura Molina presto convolerà a nozze. Fu scelta nel 2015 da Gianmarco Valenza, ex tronista, e a distanza di anni dalla rottura, ha trovato l’amore con William Nava. Su Instagram ha pubblicato il video della proposta di matrimonio: “Sto ancora realizzando, piango dalla gioia”.

Laura Molina, ex volto di Uomini e Donne che fu scelta da Gianmarco Valenza, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno, William Nava. L'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha cambiato vita dopo la sua partecipazione in tv, che risale al 2015, e dopo la rottura dall'ex tronista che la scelse: oggi è un'influencer, naturopata e nutrizionista olistica. Impegnata sentimentalmente da alcuni anni con William Nava, personal trainer, due giorni fa ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio nella splendida cornice di Ischia, in Campania.

La proposta di matrimonio per Laura Molina

Dopo una cena, William Nava si è inginocchiato davanti a Laura Molina per chiederle di sposarlo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, visibilmente sorpresa ed emozionata, lo ha baciato rispondendo con un sì. Ha condiviso il video su Instagram e con queste parole ha espresso le sue emozioni: "Ho detto sì. Sto ancora realizzando. Sapevo dal primo giorno che i nostri occhi si sono incrociati che mi avresti stravolto la vita. Io, nei tuoi occhi mi ci ritrovo sempre e mi sento a casa. Piango dalla gioia. Non vedo l’ora di essere marito e moglie. Ti amo immensamente. Per sempre io e te".

La storia con William Nava dopo Gianmarco Valenza a Uomini e Donne

Laura Molina è conosciuta dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Intraprese una conoscenza con Gianmarco Valenza, ex tronista, e insieme lasciarono il programma: la scelta risale a novembre 2015, ma pochi mesi dopo la loro storia terminò. L'influencer, oggi naturopata e nutrizionista olistica, ha poi avuto una storia con Alessandro Basile, prima di conoscere il suo attuale compagno, William Nava, con cui presto convolerà a nozze. Lui, classe '84, è un affermato personal trainer e allena diversi Vip tra cui Eros Ramazzotti e Nicola Savino.