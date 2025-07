Alessandro Verdolini si è sposato: le foto delle nozze dell’ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne

Alessandro Verdolini si è sposato. Oggi, venerdì 18 luglio, l'ex di Uomini e Donne ed eletto Più bello d'Italia nel 2022 si è unito in matrimonio con Angela Vignola. Nel 2021, aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi corteggiando Andrea Nicole Conte, la prima tronista della storia del programma con alle spalle un percorso di transizione da uomo a donna, che alla fine scelse Ciprian Aftim.

Andrea Verdolini si è sposato con Angela Vignola, gli scatti delle nozze

A documentare le nozze, che si sono svolte con rito religioso oggi, 18 luglio, in Campania, è stato lo stesso Alessandro Verdolini attraverso il suo profilo Instagram, su cui ha ricondiviso alcune stories degli invitati. Nelle immagini, lui e sua moglie Angela Vignola si mostrano insieme, felici durante il giorno più bello della loro vita. I due stavano insieme da circa tre anni.

Il percorso a Uomini e Donne come corteggiatore di Andrea Nicole Conte

Alessandro Verdolini, 28 anni e social media manager, è stato uno dei protagonisti della stagione 2021-2022 di Uomini e Donne, dove ha partecipato come corteggiatore di Andrea Nicole Conte, la prima tronista del programma con alle spalle un percorso di transizione da uomo a donna. Sin da subito, non è passato inosservato il loro scambio di affinità, che ha incluso una serie di gesti romantici, come il bacio sotto la luce dello studio. Alessandro ha confessato spesso di essere molto attratto dalla tronista, ma soprattutto di vedere in lei una persona con la quale avrebbe potuto costruire qualcosa di serio.

Durante il suo percorso, Verdolini ha dovuto affrontare anche delle sfide emotive. La sua sincerità non è mai stata messa in discussione, ma la sua continua vulnerabilità di fronte alle scelte di Andrea Nicole ha fatto emergere la sua fragilità. Nonostante i momenti di intesa, Alessandro non è riuscito a conquistare definitivamente il cuore della tronista, che alla fine ha scelto Ciprian Aftim, un altro dei corteggiatori. Questa decisione colse di sorpresa Verdolini, che dichiarò: “Meglio perdere qualcuno così che scoprire, troppo tardi, che non è la persona giusta per te”.