La promessa di matrimonio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin: le nozze saranno celebrate il 31 luglio

Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno condiviso su Instagram le foto della loro promessa di matrimonio. Gonna corta e veletta bianca per la futura sposa, look più classico per lo sposo, che ha scelto un completo elegante. Mancano ormai circa dieci giorni al grande giorno: le nozze saranno celebrate il 31 luglio.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno firmato la loro promessa di matrimonio. A pochi mesi dalla proposta, avvenuta lo scorso gennaio, la coppia nata a Uomini e Donne si avvicina a grandi passi al fatidico sì. Dopo il rito in Comune, infatti, seguirà la cerimonia vera e propria.

Le nozze sono previste per il 31 luglio, come già annunciato dai due in un’intervista rilasciata qualche mese fa a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. Non è noto se le foto e i video delle nozze saranno condivisi sui social o se la coppia, come spesso accade in casi come questo, affiderà l'esclusiva dell'evento a un giornale o a una trasmissione televisiva.

Le foto della promessa di matrimonio

Angela e Paolo hanno condiviso su Instagram gli scatti della loro promessa. Look audace per la futura sposa, che ha scelto una gonna color panna abbinata a gilet e veletta in tinta. Più classico Paolo, che ha optato per un completo giacca e pantaloni nei toni del grigio.

“Meno 11”, si legge nella didascalia del post: sono undici, infatti, i giorni che li separano dalle nozze vere e proprie, che saranno celebrate il prossimo 31 luglio.

L’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Era il 2018 quando, nello studio di Uomini e Donne, l’ex tronista Paolo Crivellin scelse la corteggiatrice Angela Caloisi. La loro storia, vissuta lontano dai riflettori e dai gossip costruiti ad arte, è stata costruita con pazienza e autenticità, passo dopo passo.

La proposta di matrimonio è arrivata a gennaio e ha rappresentato il coronamento di un percorso condiviso fatto di complicità e discrezione. Proprio la sincerità dei loro sentimenti ha colpito il pubblico, che ha sempre riconosciuto alla coppia una credibilità rara nel contesto televisivo dal quale provengono.

Un percorso, quello intrapreso nel dating show, che per Angela e Paolo si è rivelato essere quello della vita: oggi, a distanza di anni, si preparano a iniziare un nuovo capitolo con il matrimonio.