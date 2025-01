Paolo Crivellin ha chiesto ad Angela Caloisi di sposarlo, il video della proposta di matrimonio

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Paolo Crivellin, ex tronista di Uomini e Donne, ha chiesto ad Angela Caloisi di sposarlo. A quasi 7 anni dalla loro scelta – avvenuta nel febbraio 2018 – i due hanno deciso di sposarsi. Il video della romantica proposta di matrimonio è stato condiviso sul profilo Instagram dei due. Paolo si è inginocchiato nella neve per chiedere alla compagna di diventare sua moglie. Angela, emozionata e senza riuscire a trattenere le lacrime, gli ha risposto sì.

Angela Caloisi a Paolo Crivellin: “Sei la mia famiglia”

“Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro”, ha scritto Angela su Instagram condividendo il video della romantica proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno, “Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi. Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia”.

I commenti degli ex di Uomini e Donne: da Giulia De Lellis a Nilufar Addati

Sono tantissimi i volti usciti da Uomini e Donne che si sono complimentati con la coppia per il matrimonio ormai prossimo. “Va be. Auguri ragazzi, vi voglio bene!”, ha scritto Andrea Cerioli. “Urlo! Sono così felice, ragazzi”, ha scritto invece Nilufar Addati. Anche Giulia De Lellis si è unita alla felicità generale, così come Giacomo Czerny, Cecilia Zagarrigo, Natalia Paragoni, Lorenzo Riccardi, Arianna Cirrincione, Raffaella Scuotto, Sabrina Ghio, Raffaella Giudice e tantissimi altri.

L’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Angela Caloisi e Paolo Crivellin stanno insieme dall’inizio del 2018. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, all’epoca in cui Paolo sedeva sul trono. Angela riuscì a colpire il tronista fin dall’inizio e dopo una serie di alti e bassi, i due decisero di uscire insieme dal programma condotto da Maria De Filippi. La convivenza tra i due cominciò circa un anno dopo e poche ore fa è arrivata finalmente la proposta di matrimonio.