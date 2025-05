video suggerito

Francesco Gabbani quarto giudice di X Factor: “Ci sarà lui al posto di Manuel Agnelli” Stando a quanto riportato da Open, sarà Francesco Gabbani il prossimo giudice di X Factor. A lui spetterà il compito di sostituire Manuel Agnelli, del cui addio non sono ancora chiare le motivazioni. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

386 CONDIVISIONI condividi chiudi

Toccherà a Francesco Gabbani occupare la quarta poltrona di giudice di X Factor. Stando a quanto riporta Open, l'artista toscano sostituirà Manuel Agnelli, che dopo l'edizione dello scorso anno lascia nuovamente il talent di Sky. Gabbani affiancherà Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia, confermati dalla scorsa edizione oltre a Giorgia, anche lei di nuovo presentatrice per il secondo anno consecutivo, dopo il successo della scorsa edizione e l'ottimo riscontro del pubblico in termini di gradimento per la sua conduzione.

Francesco Gabbani e l'arrivo a X Factor

Per Gabbani, che al momento non è stato ancora confermato da Sky e dalla casa di produzione di X Factor, si tratterebbe di un debutto nel mondo dei talent show, ma non in televisione, visto che il cantante reduce dall'ultimo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano Viva la Vita, indossa per la prima volta i panni di giudice in un programma di questo tipo. Non sarà tuttavia un debutto televisivo, visto che in passato Gabbani ha avuto un suo show su Rai1 dal titolo Ci vuole un fiore.

L'addio di Agnelli, le voci di un dissidio con Achille Lauro

Stando a quanto emerge dalla ricostruzione di Gabriele Fazio su Open, l'addio di Manuel Agnelli sarebbe riconducibile a presunti dissidi con Achille Lauro, mai confermati dalle parti in causa. L'esperienza di Agnelli a X Factor, d'altronde, aveva trovato una sostanziale chiusura del cerchio nell'edizione del 2024, la sua sesta da giudice del programma, che lo aveva portato per la prima volta alla vittoria con una sua artista, Mimì, la quale aveva trionfato nello scenario inedito di Piazza del Plebiscito, per la prima volta scenario della puntata finale del talent prodotto da Sky. Per Agnelli si era trattato appunto della prima volta dall'ingresso nel programma nel 2016.