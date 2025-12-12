EroCaddeo dopo X Factor 2025 parla della fidanzata, a lei ha dedicato l’inedito Punto: “Sono innamorato”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

EroCaddeo torna a parlare della sua vita privata. Il giovane cantante, finalista a X Factor 2025, è arrivato secondo nella gara conclusasi la scorsa settimana con il suo inedito Punto. Il suo singolo è risultato il più ascoltato tra i finalisti del talent: e il 23 dicembre si esibirà a Cagliari, per la sua prima data, all'Opera Music Forum, nel cuore della Fiera Internazionale della Sardegna. La canzone parla della difficoltà di chiudere definitivamente una storia d'amore e descrive quel limbo in cui si resta sospesi tra il desiderio di salvare la relazione, e la paura di farlo. Lui stesso ne ha parlato diverse volte spiegando che in quel brano "c'è una parte della mia vita": "Nasce dal dolore. Nonostante oggi ci sia ancora un amore fortissimo, purtroppo ci siamo fatti del male. Però è anche quella la forza, farsi male e resistere".

Questo brano lo ha dedicato alla sua fidanzata, con la quale ha chiarito poco prima che iniziasse il programma. Dopo numerose dichiarazioni a tal riguardo durante il percorso nel talent, lo ha ammesso senza nascondersi ai microfoni de Il Messaggero: "La nostra relazione era finita, e poi, oggi ero con la mia fidanzata, la ragazza di Punto. Siamo tornati insieme prima di portarla qui, non è convenienza (la sua, ndr). Sono innamorato", ha dichiarato.

La sua "persona", così come l'ha descritta in più occasioni, è stata presente in studio durante le dirette live – "Prima di entrare qui ci eravamo ripromessi che, nel caso in cui fossi arrivato all'inedito, sarebbe venuta. E l'ho percepita tra il pubblico" – e anche in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove è andata in scena l'ultima puntata del programma. Nonostante l'abbia citata più volte, non ha mai rivelato la sua identità. EroCaddeo, nome d'arte di Damiano Caddeo, è sempre apparso riservato e timido riguardo il suo privato.