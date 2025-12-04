EroCaddeo apre la finale di X Factor 2025, la fidanzata è presente tra il pubblico a Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

EroCaddeo ha aperto la finale di X Factor 2025 questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, in piazza del Plebiscito a Napoli e in diretta su Sky Uno e Tv8. Il giovane cantante, Damiano Caddeo all'anagrafe, è stato il primo a esibirsi contro i suoi "sfidanti", cantando L'emozione non ha voce, un brano che parla d'amore e di sentimenti. E il cuore di EroCaddeo batte forte per una ragazza di cui ha spesso parlato nel talent, la sua fidanzata. Durante le preparazioni e le prove per l'ultimo live ha raccontato ad Achille Lauro che "la sua persona", così come la definisce, lo avrebbe accompagnato a Napoli per la finale. "La mia persona verrà a Napoli, ci sarà anche mamma e anche la nonna", le parole del cantante al suo giudice.

E così questa sera il cantante si è esibito davanti a migliaia di persone, ma anche davanti alla sua dolce metà alla quale avrebbe dedicato il suo inedito, Punto. Ne ha parlato diverse volte, senza mai rivelare però la sua identità. "In questo brano c'è una parte della mia vita. Un brano che nasce dal dolore, lo dico col sorriso. Nonostante oggi ci sia ancora un amore fortissimo, e questo mi riempie di gioia, purtroppo ci siamo fatti male. Però è anche quella la forza, farsi male e resistere", raccontò in un daytime a metà novembre. EroCaddeo, dopo la puntata in cui ha presentato il suo inedito al pubblico di Sky Uno, ha raccontato ad Achille Lauro che la fidanzata era nel pubblico, per assistere alla sua performance live. "Era lì, sapevo ci sarebbe stata perché prima di entrare qua ci eravamo ripromessi che, nel caso in cui fossi arrivato all'inedito, sarebbe venuta. Non l'ho vista (tra la folla, ndr) ma l'ho percepita", le sue parole. Poi, rivelò di aver ricevuto alcune lettere da parte sua: "Mi ha mandato una lettera in cui mi dice che ho fatto un bel lavoro. Mi ha detto che sono bello, che doveva fare l'esame per l'abilitazione da psicologa".