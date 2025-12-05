Rob dopo la vittoria di X Factor: “Con Paola Iezzi non abbiamo fatto pezzi paraculo”

Rob vince X Factor 2025 e svela la strategia con Paola Iezzi: “Non abbiamo fatti pezzi paraculo”. La cantante catanese racconta la scelta della coerenza e i progetti per il 2026: “Voglio fare musica al 100%”.

Paola Iezzi abbraccia la sua Rob (ph. Carmine Conte e Virginia Bettoja)

La coerenza paga. Rob lo sa bene, dopo aver portato a casa la vittoria di X Factor 2025 senza mai tradire la propria identità musicale. In conferenza stampa, la cantante catanese ha raccontato la strategia che l'ha portata al trionfo di Napoli in piazza del Plebiscito, svelando il metodo di lavoro con Paola Iezzi e i progetti per il futuro.

La strategia vincente di Rob

Alla domanda di Fanpage.it: "Durante il programma non hai mai fatto virate per inseguire il consenso. In un talent dove di solito si vince trasformandosi, tu hai fatto il contrario. Hai scelto la coerenza. È stata una scelta consapevole?", l'artista ha risposto:

Ho avuto la fortuna di avere una giudice che mi ha capita da subito. Una delle sue frasi preferite era non facciamo pezzi paraculo ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Abbiamo fatto dei pezzi assurdi ed è stato bello perché anche ciò che poteva non essere in chiave mia, come Città Vuota di Mina, siamo riusciti a portarla nel mio genere. Se sono qui, se ho vinto, vuol dire che la scelta fatta da me e da Paola è stata apprezzata.

I progetti per il 2026: vivere di musica

Alla domanda di Ilaria Urbani per Repubblica sui progetti futuri, Rob ha le idee chiare: "Quello che vorrei e che auguro a tutti è di fare musica al cento per cento. Vorrei fare live, pubblicare album, ep, sarebbe un sogno. Non possiamo sapere cosa ci riserverà il futuro, ma fare quello che amiamo è l'obiettivo e spero che ci riusciremo da subito."

Catania e il vulcano: la forza di chi viene da lontano

Federico Vacalebre per il Mattino ha chiesto della connessione tra Rob e Delia, entrambe provenienti dalla scena siciliana, in particolare quella catanese. Una domanda che ha fatto emergere il senso di rivalsa di chi arriva da territori considerati periferici.

"Abitare in un posto dove c'è un vulcano è intuitivo", ha risposto Delia. "Riuscire a farsi spazio, trovare voce quando non c'è, è una soddisfazione per entrambe." Rob ha ribadito l'orgoglio per le proprie origini: "Io e Delia siamo fiere della nostra terra ed è bello poterlo rappresentare nella cornice di X Factor."