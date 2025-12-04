Programmi tv
X Factor 2025

Rob è la vincitrice di X Factor 2025

Rob vince X Factor 2025. La cantante, nome d’arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi ha conquistato la vittoria della diciannovesima edizione del talent show alla finale del 4 dicembre, in scena a Piazza del Plebiscito a Napoli.
A cura di Gaia Martino
Immagine
X Factor 2025

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, è andata in scena da Piazza del Plebiscito a Napoli, e in diretta su Sky Uno e su Tv8, la finale del talent show condotto da Giorgia e con Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani al tavolo dei giudici. E dopo lo show che ha infiammato Napoli con le esibizioni dei finalisti, PierC, EroCaddeo, Delia e Rob, e le performance degli ospiti, è stato eletto il vincitore dell'edizione 2025, e di conseguenza anche la vittoria del giudice che lo ha accompagnato nel lungo percorso nel programma. La cantante, nome d'arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi, si è aggiudicata la vittoria della diciannovesima edizione del talent.

Rob ha vinto X Factor 2025: "Paola Iezzi è stata fondamentale per me"

Roberta Scandurra alias Rob ha conquistato il primo posto nella classifica finale di X Factor 2025. La cantante, guidata da Paola Iezzi, è stata l'artista più votata della serata finale, in scena il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli e in diretta tv su Sky Uno e Tv8, e ha vinto la diciannovesima edizione del talent e il premio in palio, una collaborazione con la casa discografica Warner, prima di cantare il suo inedito Cento Ragazze. "Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, vi amo. Ringrazio Paola, è stata fondamentale, non avrei potuto immaginare persona migliore di te. Non ci credo che sono qui. Voglio ringraziare la mia mamma, che amo, e mio fratello Lorenzo, Giovanni che è come se fosse mio padre. E Grace, la mia insegnante. Vi amo tutti, grazie" ha commentato la giovane, visibilmente commossa.

Immagine

Nata a Trecastagni, in provincia di Catania, Rob ha trionfato con il suo stile pop punk che non intende mollare, nonostante i consigli di sperimentare altri generi ricevuti dai giudici durante il suo percorso nel talent. "Voglio continuare a fare pop punk, sono decisa, mi piace e mi diverte. Sperimentare sì, ma purché sia coerente con quello che mi piace fare", disse. Quello di X Factor non è il primo premio vinto: nel 2022 Rob ha vinto il Tour Music Fest con il titolo di Artist of the year, a giugno 2023 ha poi frequentato un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston, grazie a una borsa di studio assegnatale dai professori del college. Con Cento Ragazze, il suo inedito, e la sua voce energetica ha conquistato il pubblico televisivo ed è pronta a raggiungere una vetta ancora più alta della sua carriera.

La classifica finale

Rob si è aggiudicata la vittoria arrivando prima nella classifica finale. Al secondo posto EroCaddeo. Di seguito la classifica completa della finale di X Factor 2025:

  1. Rob
  2. Erocaddeo
  3. Delia
  4. PierC

