Rob a X Factor con il suo inedito pop punk va contro il parere dei giudici, Achille Lauro: “Stai attenta”

Roberta Scandurra dopo aver cantato il suo inedito Cento ragazze a X Factor 2025, ha dichiarato che continuerà a seguire il filone pop punk perché “è la mia cifra, mi piace e mi diverte”, nonostante il parere contrario di Achille Lauro e Gabbani. Il botta e risposta durante il live.

Roberta Scandurra ha presentato il suo inedito durante il live di X Factor 2025 questa sera, giovedì 20 novembre 2025, dal titolo Cento ragazze. Una scarica pop punk che ha fatto alzare dal divano i telespettatori. La voce della giovane artista conquista tutti, compresi i giudici, ma ad alcuni non convince il genere che propone. Achille Lauro e Francesco Gabbani al momento del giudizio dell'esibizione, le hanno consigliato di spaziare e provare nuovi generi. "Al netto che il pop punk non mi piace, ma è un problema mio. Mi piaci qualunque cosa tu faccia, ma ti do un consiglio. Grazie a Paola, hai fatto esibizioni incredibili. Quando uscirai da qui e ti riguarderai, ti renderai conto di cosa hai fatto. Hai fatto brani difficili con una precisione e una credibilità spaventosa. Qui eri la ragazza che volevi fare la pop punk, da qui esci come una grande cantante. Pensa a lasciare il passato ed entrare in un nuovo mondo", ha dichiarato il giudice. E anche Gabbani, che ha preso parola dopo di lui, ha ammesso di trovarsi d'accordo con il collega. Allora ha chiesto alla concorrente: "A te piacerebbe fare questo genere o vuoi spaziare?".

Roberta Scandurra non ha dubbi: non intende mollare il genere con il quale si è presentata nel programma. "Io vorrei continuare a fare pop punk, è la mia cifra. Sono decisa, mi piace e mi diverte. Sperimentare sì, ma nel filone pop punk", ha risposto. "Per il futuro dovrai stare attenta. Se vuoi fare questo genere, deve essere fatto bene altrimenti non ti valorizza per quanto meriti" ha aggiunto Lauro.

"Sbattitene i cog*ioni, il pop ha rotto le palle", Jake La Furia contro Lauro e Gabbani

A prender parola è poi stato Jake La Furia che, a differenza dei colleghi, ha consigliato alla giovane di seguire la sua strada. "Fai pop punk e sbattitene i cog*ioni. Questa roba è credibile, il pop punk è un genere giovane. Non farti corrompere dal pop italiano che ha rotto le palle. Non abbiamo bisogno di un'altra artista che fa la musica italiana, pop. E' molto meglio che lei faccia quello che le piace. Sarebbe bello se aprisse lei un mercato", il commento. A concludere i giudizi è stata Paola Iezzi che segue il percorso della giovane cantante, la quale ha spiegato: "Lei si è innamorata del pezzo, capisco quando dice "faccio questo genere perché mi diverto". Anche io mi diverto nel mio genere. Mi fa piacere che i miei colleghi abbiano espresso la loro opinione positiva nei tuoi confronti. Il mercato italiano è ostico su questo genere, ma io sono a favore della musica. Non è sempre facile proporre in italiano. Tu rendi credibile tutto quello che fai". Prima di lasciare il palco, Roberta ha ribadito di essere sicura del suo genere: "Sono d'accordo sullo spaziare, purché sia coerente con quello che mi piace".