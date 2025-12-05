Rob vince l’ultima finale di X Factor a Napoli, dal prossimo anno lo show torna a Milano

Quant'è bello lu primmo ammore, lu secondo è cchiù bello ancor. Un anno dopo Mimì, è ancora una donna a portare via da piazza del Plebiscito il trofeo di X Factor. Rob trionfa nell'edizione 2025, davanti a una Piazza del Plebiscito straripante d'affetto. Napoli ha portato bene allo show. Ascolti in crescita, pubblico in delirio, social in fiamme. Tutto perfetto, malgrado il fatto che, dopo i coriandoli e gli applausi, la musica è finita e gli amici se ne vanno. Ci sarebbe una decisione già presa che nessuno ha ancora raccontato: questa è stata l'ultima finale napoletana di X Factor.

Fanpage.it è in grado di anticipare che dalla prossima stagione il talent show tornerà a Milano.

I numeri di un successo

X Factor chiude il biennio napoletano nel modo migliore possibile: share in crescita, una produzione che ha funzionato, una città che si è messa in gioco come non aveva mai fatto prima. Piazza del Plebiscito trasformata in uno studio televisivo all'aperto, con tutto quello che comporta in termini di logistica, sicurezza, gestione del territorio. Un investimento enorme, da parte di tutti, produzione e Comune, che ha portato i suoi frutti. Ora lo show torna a Milano, al Forum di Assago: non un ritorno al passato, ma un nuovo inizio. Come quello che potrebbe darsi per il roster di giudici e, soprattutto, per Giorgia che ha uno sponsor in Fiorello per il Festival di Sanremo 2027.

Rob, la vincitrice che non ha perso mai la bussola

Rob ha vinto perché non ha mai perso la bussola. Dalle audizioni alla finale, il suo percorso è stato lineare in un modo quasi anomalo per X Factor, dove di solito si vince trasformandosi o reiventandosi. Lei invece ha fatto il contrario: ha mostrato chi era e ci è rimasta fedele. Nessun salto mortale, nessuna virata improvvisa per inseguire il consenso. Solo coerenza.

Rob nella seconda manche di X Factor (ph. Carmine Conte e Virginia Bettoja)

E forse è proprio questo che il pubblico ha premiato. In un'edizione che ha visto concorrenti dal talento vocale superiore – PierC tra tutti – Rob ha dimostrato che avere un'identità musicale definita conta più della perfezione tecnica. Perché la tecnica la trovi ovunque, l'identità è più rara.

EroCaddeo e il premio di consolazione più bello

La vera immagine della serata, però, non è la vittoria di Rob. È piazza del Plebiscito che canta "Punto" insieme a EroCaddeo. Un secondo classificato che riceve un'ovazione da stadio, più potente di qualsiasi trofeo.

EroCaddeo canta "Punto" (ph. Carmine Conte e Virginia Bettoja)

Certo, il ragazzo è uscito sconfitto. Ma quando migliaia di persone conoscono a memoria il tuo inedito e lo cantano con te, hai già vinto qualcosa che la vittoria ufficiale non può darti. EroCaddeo lascia Napoli con una delusione che pesa, ma anche con la certezza di aver costruito qualcosa che sopravviverà alla gara. Non è poco.

La rivincita silenziosa di Paola Iezzi

E poi c'è lei, Paola Iezzi. L'anno scorso estromessa dalla finale, quest'anno porta a casa la vittoria. La cantante grazie alla sua doppia partecipazione a X Factor ha consolidato il suo status di icona assoluta, dimostrando di saper essere guida per i talenti del programma. Una guida che però resta sempre un passo indietro, lasciando piena espressione ai ragazzi.

Paola Iezzi abbraccia la sua Rob (ph. Carmine Conte e Virginia Bettoja)

Milano richiama: cosa lascia X Factor a Napoli

Chi arriva a Napoli piange due volte: quando si arriva e quando si va via. Nella battuta di Alessandro Siani nel film campione d'incassi Benvenuti al Sud, X Factor è certamente come Claudio Bisio. La decisione di tornare a Milano è chiaramente logistica. Due anni sono il tempo giusto per sperimentare. Napoli è andata benissimo ed è stato bello finché è durato. Ora però si torna a casa, dove le cose sono più semplici, più controllabili, più "normali". Non è una questione di gradimento, ma di comfort zone. Milano offre certezze che Napoli, con tutta la sua energia dirompente, con le sue mille variabili, non può garantire.

X Factor e Napoli, però, saranno sempre legate: la città ha dato una scossa al format, lo ha rinfrescato e X Factor ha capito di essere uno show in grado di poter sorprendere ancora. Due vincitrici donne, due edizioni da record, una lezione chiara: quando Napoli ci mette il cuore, vince sempre. X Factor torna a Milano rinnovato, più forte, con la consapevolezza di aver trovato al Sud l'energia che cercava. E Napoli resta con qualcosa di più prezioso di un format televisivo: la certezza di aver dimostrato, ancora una volta, che quando le si dà fiducia, sa rispondere da protagonista. Arrivederci, non addio.