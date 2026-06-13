Alla Ruota della Fortuna Lorenzo vince 30.200 euro e un soggiorno a Gardaland

Lorenzo si conferma campione nella puntata del 12 giugno de La Ruota della Fortuna. Roberta sfiora il colpaccio con una soluzione a sorpresa nell’ultimo round, ma non basta: alla Ruota delle Meraviglie il campione conquista un soggiorno a Gardaland Resort per quattro persone.

Nella puntata di ieri, giovedì 12 giugno, de La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui su Canale 5, il campione in carica Lorenzo ha difeso il titolo contro i due sfidanti della serata, Mattia e Roberta. Una puntata che sembrava a senso unico nelle prime battute, ma che si è trasformata in una sfida apertissima fino all'ultimo round, chiusa da un colpo di scena firmato Roberta. A spuntarla, alla fine, è stato ancora una volta Lorenzo, con un montepremi di 30.200 euro e l'accesso alla Ruota delle Meraviglie.

La partita di Lorenzo, Mattia e Roberta

L'avvio è tutto nel segno del campione. Lorenzo vince agevolmente le prime due manche, complice una circostanza non da poco: gira sempre da solo la Ruota, senza mai concedere il turno agli avversari. Anche la terza manche sembra incanalata sullo stesso binario, con il campione favorito addirittura da due bancarotte di fila dei suoi sfidanti. E invece, in modo clamoroso, è proprio Mattia a portare a casa la manche, rompendo l'incantesimo.

Da lì la partita cambia volto. La quarta manche va a Roberta, che entra ufficialmente in corsa. La quinta, quella del "Se la sai, raddoppi", torna invece nelle mani di Lorenzo: il tema è Il vecchio e il mare. Il raddoppio ha un valore altissimo: si parte da 12.400 euro, con la possibilità di arrivare a 24.800 euro. Lorenzo non trema e centra la cifra piena, salendo a un totale di 30.200 euro. La manche successiva è ancora di Mattia, che si presenta all'ultimo round in piena corsa per il titolo.

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L'ultimo round e quanto ha vinto Lorenzo

Il round finale è un testa a testa serratissimo tra Lorenzo e Mattia, che viaggiano praticamente appaiati. A un certo punto Mattia riesce persino a superare il campione, e sembra tutto nelle sue mani. E invece è Roberta a piazzare il colpo di scena, dando la soluzione a sorpresa. Non basta, però, a ribaltare la classifica: il campione resta Lorenzo.

Roberta chiude comunque con 10.300 euro, e Gerry Scotti le rende omaggio: "In qualsiasi altra sera con una cifra del genere saresti stata campione, ma c'è Lorenzo". Già, perché Lorenzo si presenta al gioco finale con oltre 30mila euro e il diritto di giocarsi tutto alla Ruota delle Meraviglie.

Alla Ruota delle Meraviglie Lorenzo può giocarsi anche la Pandina. Il tema della serata è Botta. L'avvio è in salita: il campione perde la busta numero 1 sbagliando la soluzione. Alla numero 2 decide di chiedere lo stop al tempo, e si ritrova con 39 secondi per inserire la terza busta al rubasecondi. Ci riesce, strappando il commento di Gerry Scotti: "La più difficile l'ha saputa, meno male".

Il finale rivela cosa è sfuggito al campione: nella prima busta c'erano 15mila euro, che lo avrebbero portato a quota 45mila euro. Alla fine Lorenzo trionfa comunque, portandosi a casa un soggiorno a Gardaland Resort per quattro persone, oltre ai 30.200 euro accumulati in puntata.