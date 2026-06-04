Cambia tutto alla Ruota della Fortuna: Ludovica ha vinto 25mila euro scalzando la campionessa Anthea

Sorpasso clamoroso nell’ultima fase di gioco: la milanese di origini abruzzesi si impone su Anthea, la giovane campionessa appassionata di uncinetto, e si aggiudica anche la Ruota delle Meraviglie.

La puntata di mercoledì 3 giugno de La Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui su Canale 5, si apre con un momento di leggerezza dedicato alla campionessa in carica: Anthea, 22 anni, originaria di Casarza Ligure. Scotti rivela un particolare hobby della campionessa: "Il suo segreto è l'uncinetto. È la sua più grande passione". Lei conferma senza scomporsi: "Lo faccio per staccare la testa". E lui, con il suo tempismo classico: "E fai bene: quando la riaccendi si riaccende bene". A sfidarla ci sono Ludovica, milanese di origini sulmonesi, e Giorgio, grossetano di origini tarantine.

La partita di Anthea, Ludovica e Giorgio

Ad aprire le danze è il Giramondo, con destinazione Danimarca. Il tema porta i concorrenti a scoprire la parola HYGGELIG, che scopriremo essere "tutto quello che può scaldare il cuore", ed è Giorgio ad aggiudicarsela per primo, mettendo a segno la prima manche.

Nel Round Musicale a tema Emma Marrone, Giorgio pesca il Jolly ma sceglie di conservarlo per un momento più critico. La palla passa a Ludovica, che non si fa pregare: individua la soluzione Per salvare una relazione non basta il sentimento, chiaramente riferita a L'amore non mi basta, brano della Marrone. Primo punto per lei.

La terza manche, Regno degli animali a tema L'orso bruno, vede ancora Ludovica protagonista: parte per prima e chiude ancora lei. La classifica comincia a farsi eloquente: Ludovica a 6.500 euro, Giorgio a 1.000, e la campionessa Anthea ancora ferma a zero.

Tocca poi al Turno Jackpot, che mette sul piatto 38.600 euro. È proprio Anthea ad accendersi: conduce con autorità la manche e costruisce un tesoretto da 12.000 euro, ribaltando parzialmente una serata fin lì avara di soddisfazioni.

Nella quarta manche, Se la sai raddoppi a tema Angeli e Demoni di Dan Brown, è Giorgio a prendere le redini del gioco. Ma al momento decisivo sbaglia la soluzione finale, e il vantaggio sfuma. La classifica si assesta su Anthea a 12.000 euro, Ludovica a 6.500, Giorgio a 4.700.

Arriva l'Express, tema "Non solo animali": inizia Ludovica, e ancora una volta è lei a chiuderla. Gerry Scotti le fa i complimenti: "Hai giocato da veterana". Il bottino è 6.700 euro aggiuntivi, che la portano a 15.500 euro, superando per la prima volta in classifica la campionessa in carica. Un secondo round Express, tema "La prudenza", sembra poter riaprire i giochi: ci prova Anthea, ma alla fine è di nuovo Ludovica ad allungare. Giorgio precipita a zero e si trova costretto a tentare l'impresa del Triplete per restare in vita.

Sul tema "Nuovamente", Giorgio torna a ruggire: porta a casa la prima manche (Inteso come un'altra volta la soluzione) e anche la seconda, sfiorando il triplete. Ma è Anthea a spezzargli le gambe nella terza, negandogli la rimonta.

L'ultimo round e quanto ha vinto Ludovica

L'ultimo round ha tema Stress. Giorgio vince la manche, ma i numeri non tornano: non riesce a superare i 15.500 euro di Ludovica. La serata è sua. Gerry Scotti saluta Anthea con parole che suonano quasi come un premio consolazione, ma sentito: "Sei stata una delle menti più brillanti arrivate qua, e ci tengo a rivederti al Torneo dei Campioni". La giovane campionessa esce di scena a testa alta.

Ludovica diventa quindi la nuova campionessa con 15.500 euro e accede alla Ruota delle Meraviglie e comincia bene: vince la prima busta, poi anche la seconda. La terza le sfugge. Sceglie la busta numero 2 e porta a casa 25.000 euro.