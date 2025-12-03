Giorgia su X Factor: “Non so se il prossimo sarò ancora in conduzione. Fare la giudice? Non ne sarei capace”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alla vigilia della finale di X Factor, in programma domani 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, i giudici e Giorgia si raccontano prima della conferenza stampa a cui Fanpage.it ha partecipato questa mattina. Tra battute e riflessioni personali, la conduttrice non ha dato certezze sul suo futuro nel talent: "Io non so neanche se arrivo a fine dicembre". Sicuramente, però, non la vedremo in giuria: "Non è una cosa che so fare".

Le parole di Giorgia sul suo futuro a X Factor

Incalzata dei giornalisti presenti, Giorgia non ha dato per certa la sua presenza in conduzione il prossimo anno: "Io non so neanche se arrivo a fine dicembre, guarda (ride). Però quest’anno me la sono goduta di più, avevo meno angoscia". Alla domanda su un possibile futuro da giudice, ha risposto decisa: "No, non sono capace. Non è una cosa che so fare. Ma è stata un’avventura molto emozionante".

L'intervento dei giudici

Jake La Furia non ha dubbi: "Tra di noi, quello che ha davvero voglia di vincere è Gabbani. E secondo me vincerà lui, quindi gli facciamo un grande, grande complimento", ha scherzato. Ma puntualizza anche un concetto chiave: "La finale è di tutti, perché faranno tutti le stesse esibizioni e saranno tutti sul palco insieme. Alla fine vince chi vince, ma loro hanno già vinto arrivando in finale". Per Achille Lauro, questa edizione è stata un’esperienza profonda, anche dal punto di vista umano: "Probabilmente ha fatto capire al pubblico dei lati caratteriali che non conosceva di me, ma anche dei miei colleghi". E spiega il suo approccio con i concorrenti: "Io non ho mai cercato di inventare qualcosa. Ho cercato di valorizzare il DNA di ragazzi che avevano già delle qualità, altrimenti non li avrei scelti". Paola Iezzi racconta invece il percorso con maggiore consapevolezza rispetto all’anno scorso: "Ho un anno in più di esperienza facendo questo, mi sono sentita un pochino più sicura". E sul clima tra i giudici sottolinea: "È bellissimo avere loro come compagni di tavolo. Al di là delle scaramucce, andiamo davvero d’accordo. E poi c’è Giorgia che, secondo me, è la guida di tutto".

L'emozione dei finalisti

Tra emozione, nostalgia e tanta voglia di salire su quel palco, i finalisti di X Factor arrivano a Napoli con le idee chiare. Erocaddeo si è lasciato travolgere dall’emozione già alle prove: il suo inedito lo ha fatto scoppiare in lacrime e l’energia di Piazza Plebiscito lo ha immediatamente conquistato, tra una dichiarazione d’amore per la città e qualche battuta autoironica sulle sue precedenti visite “movimentate”. Più malinconica Delia, che pensa già a ciò che le mancherà una volta finita l’avventura: soprattutto il loft di X Factor e i suoi compagni, diventati una vera famiglia dopo mesi vissuti fianco a fianco, così come il contatto con i genitori e gli amici, il suo punto di riferimento nel mondo reale. Rob, invece, ripercorre con stupore il momento in cui ha scoperto di essere la prima finalista: una gioia incontenibile, vissuta come una vittoria personale dopo un percorso di crescita profondo, anche grazie al lavoro fatto con il suo coach e alla riscoperta d’identità artistica che l’ha portata da outsider a rivelazione. Infine PierC, molto emozionato anche parlando del legame creato con Francesco Gabbani.