X Factor 2025 fa il bis a Napoli, la finale di nuovo in piazza del Plebiscito

Fanpage è in grado di anticipare che per il secondo anno consecutivo Napoli sarà teatro della finale del talent di Sky, dopo il successo dell’edizione 2024.

X Factor tornerà in piazza per la finale 2025 e la città sarà ancora una volta Napoli. Il talent di Sky, condotto per il secondo anno consecutivo da Giorgia, celebrerà ancora una volta la serata finale di dicembre all'aperto, in piazza del Plebiscito, come avvenuto nell'edizione 2024. Una conferma per il secondo anno consecutivo, dopo che nelle scorse settimane la finale bis di X Factor a Napoli era stata in bilico. Stando a quanto apprende Fanpage, sarebbero emerse anche suggestioni su soluzioni alternative, piazze di altre città pronte ad ospitare l'evento, per rendere la finale di X Factor itinerante, in rotazione anno dopo anno.

Finale in piazza per X Factor 2025

Alla fine, a spuntarla sarà ancora una volta Napoli, che l'anno scorso era stata annunciata da Sky con gran sorpresa, trattandosi della prima volta per un talent show in una piazza, dovendo tenere conto di tutta una serie di difficoltà tecniche e organizzative che un diretta di questo tipo può comportare

L’allestimento in piazza del Plebiscito per la finale del 2024

Confermata (quasi) tutta la squadra di X Factor: Gabbani al posto di Agnelli

Intanto le selezioni di X Factor proseguono. In questa edizione la squadra del programma è stata confermata quasi interamente. A capitanare la banda ci sarà appunto Giorgia, alla conduzione del talent per la seconda edizione consecutiva. In giuria, invece, confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, mentre a sostituire Manuel Agnelli, che l'anno scorso aveva vinto per la prima volta X Factor con Mimì, ci sarà Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani nuovo giudice di X Factor al posto di Manuel Agnelli.

X Factor rinato, il successo del 2024

Una versione solo parzialmente rivisitata di una formazione che l'anno scorso era riuscita a dare nuovo brio al programma prodotto da Sky e Fremantle, risollevatosi dopo l'edizione molto complessa del 2023, con il caos determinato dalla presenza di Morgan, escluso dalla produzione a poche settimane dalla chiusura del programma a causa dei suoi comportamenti. Nel 2024 X Factor ha ritrovato freschezza e riscontro di pubblico, con dati di ascolti in netta crescita e un finale, quello di piazza del Plebiscito, che si è rivelato un successo televisivo e anche cittadino.