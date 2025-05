video suggerito

Giorgia ancora conduttrice a X Factor 2025: i giudici in bilico, cosa succede a Manuel Agnelli e Achille Lauro Giorgia condurrà l'edizione di X Factor 2025, come annunciato dalla cantante sui canali social del talent Sky. Intanto circolano indiscrezioni sul possibile abbandono di Manuel Agnelli e Achille Lauro dalla giuria, e per quest'ultimo emerge l'ipotesi Amici di Maria De Filippi.

L'edizione di X Factor 2025 vedrà nuovamente Giorgia alla conduzione. La conferma è arrivata da Sky, dove da settembre sarà trasmesso il talent show musicale. Dopo il successo dello scorso anno, la cantante torna al timone del programma, come annuncia lei stessa in un video pubblicato sui canali social dello show prodotto da Sky Original e Fremantle.

L'annuncio di Giorgia alla conduzione di X Factor 2025

"Ragazzi ho grandi novità, ma deve restare tra noi. Ci vedremo presto mi sa" dice Giorgia quasi sottovoce mostrando il palmo della mano in cui campeggia la scritta X Factor 2025. Un annuncio che, al momento, pare essere l'unica certezza relativa alla prossima edizione del talent show musicale più amato della tv, che in questi anni ha dato la possibilità a diversi artisti di affermarsi nel panorama della musica italiana. In un'intervista in prossimità della finale dello show, tenutasi lo scorso dicembre a Napoli, la cantante aveva dichiarato di essersi buttata in questa avventura alla conduzione: "Dieci anni fa avrei detto no a X Factor, ora sono molto più aperta. Non mi aspettavo andasse così bene".

Le indiscrezioni sull'abbandono di Manuel Agnelli

In merito alla nuova edizione, però, ci sono lacune che ancora devono essere colmate, riguardanti la giuria. Sin dalla passata edizione, Manuel Agnelli aveva fatto intender di voler lasciare il ruolo di giudice del talent e sembra che quest'anno la decisione sia definitiva. Secondo quanto fatto emergere da Gabriele Parpiglia qualche settimana fa, Agnelli avrebbe deciso di abbandonare la nave di X Factor a seguito di un attrito con Achille Lauro, venutosi a creare durante le registrazioni del programma. Nessuna smentita da parte del cantautore che, ad oggi, è senza dubbio uno dei volti più iconici del talent.

L'addio di Achille Lauro a X Factor 2025 e l'ipotesi Amici

Eppure non sarebbe l'unico della giuria a voler cedere il proprio posto, poiché proprio Achille Lauro ha fatto intendere che, probabilmente, nella prossima edizione di X Factor si dovrà fare a meno della sua presenza. Lo ha dichiarato in una chiacchierata a Radio Deejay, durante la quale parlando dei progetti in cantiere per i prossimi mesi ha detto:

Dalla primavera 2026 farò i palazzetti. Il senato di X Factor, non è detto quello, non è detto. Se è una notizia? Io propongo Linus al mio posto.

Non è una conferma, ma aleggia nell'aria un suo possibile forfait alla trasmissione, dal momento che il cantante avrebbe un'agenda particolarmente fitta di impegni, da qui al prossimo anno. Si aggiunge, poi, un'ulteriore possibilità che vede il cantante romano bazzicare attorno ad un altro programma tv, si tratta di Amici. Stando ad alcune indiscrezioni, sempre più insistenti, Achille Lauro sarebbe stato chiamato da Maria De Filippi, che avrebbe intenzione di portarlo in trasmissione il prossimo anno, non è chiaro in quale veste se giudice del serale oppure come professore. Al momento nulla è certo, non resta che aspettare le prossime settimane per avere conferma, o meno, delle indiscrezioni emerse finora.